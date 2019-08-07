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«У Киева есть план наступления»: может ли гибель солдат ВСУ привести к обострению конфликта в Донбассе

07 августа 2019, 22:24  •  53 • Украина
В ДНР сообщают, что Киев приводит войска в Донбассе в полную боевую готовность, и расценивают это как подготовку к активным боевым действиям. Начальник Генштаба ВСУ отметил, что украинские военные готовы к реагированию «в случае непредвиденной ситуации». Поводом для обострения ситуации на юго-востоке страны послужила гибель четырёх украинских военных. Киев обвиняет в нападении самопровозглашённые республики, однако те отрицают свою причастность. Между тем президент Украины Владимир Зеленский призвал срочно организовать встречу «нормандской четвёрки». Также по инициативе Киева состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Эксперты отмечают, что военнослужащие могли погибнуть из-за собственной неосторожности, но Киев перекладывает вину на ДНР и ЛНР.
 
Украинские войска в Донбассе AFP © Anatolii Stepanov
 

Украинская армия начала подготовку к боевым действиям в районе Мариуполя. Об этом сообщает Управление народной милиции непризнанной ДНР. Согласно заявлению ведомства самопровозглашённой республики, на огневые позиции вышли части 406-й артиллерийской бригады ВМС Украины, вооружённые 152-мм и 122-мм орудиями. Развёртывание данного вооружения запрещено Минскими соглашениями.

«Нашей разведкой получены данные о приведение в высшие степени боевой готовности и выдвижение на передовые позиции частей и подразделений резерва ВФУ (вооружённых формирований Украины. — RT) на Мариупольском направлении... Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям», — говорится в тексте сообщения Управления народной милиции.

Также, по данным ДНР, командование Операции Объединённых сил (ООС) подняло по тревоге полк «Азов» и подразделения 56-й мотопехотной бригады, а подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения.

Кроме того, разведка народной милиции ДНР фиксирует усиление активности полётов украинских разведывательных беспилотников. Ополчение уже отчиталось о перехвате двух аппаратов.

  • Артиллеристы полка «Азов» в районе Мариуполя
  • Reuters
  • © Marko Djurica

Однако источник RT в партии «Батькивщина» прогнозирует, что серьёзного обострения ситуации в Донбассе в августе не произойдёт, хотя на развёртывание запрещённых минскими договорённостями систем ВСУ потребуется не более недели. 

«Естественно, у Генштаба Украины есть план наступательных действий на востоке страны. Его могут реализовать при согласии президента Владимира Зеленского. Сейчас перемирие вновь сорвано, но предпосылок к крупномасштабным столкновениям всё же нет. По-настоящему острая обстановка может воцариться позже, возможно, осенью», — пояснил собеседник.

С 21 июля в Донбассе действует так называемое хлебное перемирие. Ранее в Москве и Киеве в целом положительно оценивали объявленный режим прекращения огня. По словам постоянного представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, перемирие уменьшило количество жертв обстрелов, правда, не привело к установлению «полной тишины».

«Непредсказуемая ситуация»

7 августа президент Украины Владимир Зеленский созвал совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), руководства Генштаба ВСУ и Минобороны. Поводом для этого послужила гибель четырёх украинских солдат 36-й бригады морской пехоты около населённого пункта Павлополь (в 30 км к северо-востоку от Мариуполя).

«Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом. Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

В свою очередь, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга утром 7 августа сообщил журналистам, что войска Украины приведены в состояние боеготовности и способны выполнять задачи «в случае непредвиденной ситуации».

По информации украинской стороны, в ночь на 6 августа морские пехотинцы были якобы обстреляны ополчением в тот момент, когда занимались инженерным оборудованием позиций взводно-опорного пункта. В пресс-центре ООС утверждают, что данный инцидент «свидетельствует о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта».

Правда, у Киева пока нет чёткой версии произошедшего. Минобороны Украины заявило, что народная милиция ДНР вела огонь из ручного противотанкового гранатомета (РПГ). В свою очередь, украинские офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) доложили миссии ОБСЕ об обстреле солдат ВСУ из станкового противотанкового гранатомёта (СПГ-9).

  • Ополченцы ЛНР во время отвода вооружений калибра менее 100 миллиметров от линии соприкосновения
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Представительство ДНР в СЦКК опровергло обвинения Киева. Как пояснили в Донецке, ближайшие позиции ополчения (около посёлков Октябрь и Украинское) расположены примерно в 3 км от места предполагаемого обстрела. Прицельная дальность ручного противотанкового гранатомёта составляет от 200 до 700 м, а СПГ-9 — 1300 м.

Представительство ДНР в СЦКК отмечает, что «ни профиль высот, ни тактико-технические характеристики указанного вооружения не позволяют вести огонь в этом направлении».

По данным ополчения, четверо украинских военнослужащих погибли в результате неосторожных действий при разгрузке противопехотных мин вблизи населённого пункта Орловское. Обвинения в адрес ДНР, как полагают в представительстве, продиктованы желанием командования ООС отвлечь внимание от недавних обстрелов ВСУ Горловки и Октября.

Источник RT в Вооружённых силах Украины заявил, что 6 августа произошло «значительное обострение» ситуации в районе Мариуполя. По его данным, четверо украинских военнослужащих действительно погибли от взрыва мины, но она была якобы выпущена со стороны позиций ополчения.

В беседе с RT политолог Александр Дудчак отметил, что ситуация вокруг гибели морских пехотинцев Украины является «типичным инцидентом» на линии соприкосновения, когда обе стороны конфликта возлагают вину друг на друга.

«Здесь сложно что-либо сказать. Идёт гражданская война, продолжают гибнуть военнослужащие и мирные граждане. Никто ответственность брать на себя не хочет. Но данный инцидент скорее выгоден Киеву, который заинтересован в дальнейшем противостоянии с ополчением. А для этого нужны новые жертвы, в том числе в рядах ВСУ», — пояснил Дудчак.

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В комментарии RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко отметил, что для Киева стало нормой списывать на ополчение трагедии, происходящие в рядах ВСУ. По его словам, вблизи линии соприкосновения украинские войска несут в основном небоевые потери, прежде всего из-за «банального разгильдяйства».

Источник RT в партии «Слуга народа» предположил, что ответственность за гибель морских пехотинцев в той или иной степени несут начальник Генштаба Руслан Хомчак и генерал-лейтенант Владимир Кравченко, который несколько дней назад был назначен Зеленским командующим силами ООС.

  • Владимир Зеленский во время поездки по Луганской области
  • Reuters
  • © Ukrainian Presidential Press Service

«К Хомчаку по-прежнему очень много вопросов из-за сотен погибших украинских солдат в Иловайском котле. Прошло пять лет, а выводы из этой трагедии не сделаны. Если говорить о Кравченко, то он вряд ли заинтересован в прекращении боевых действий. У него есть личный мотив — в АТО погиб его племянник. Я не уверен, что таких людей нужно назначать на руководящие должности», — подчеркнул источник в «Слуге народа».

«С Зеленским не о чем разговаривать»

Между тем Зеленский рассчитывает обсудить сложившуюся в Донбассе ситуацию в рамках «нормандской четвёрки». Вечером 6 августа он призвал лидеров стран-участниц формата Эммануэля Макрона (Франция), Ангелу Меркель (Германия) и Владимира Путина (Россия) «как можно быстрее собраться для возобновления переговоров».

Однако в Париже и Москве пока не отреагировали на просьбу Зеленского. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин не может анонсировать встречи лидеров нормандского формата.

7 августа президент Украины провёл телефонные переговоры с российским коллегой, а позже — с французским президентом. Как рассказал Зеленский, он призвал Владимира Путина оказать влияние на ополчение, которое якобы ведёт огонь по позициям ВСУ.

Между тем в заявлении Кремля говорится, что Владимир Путин обратил внимание лидера Украины на необходимость исключить дальнейшие обстрелы ВСУ населённых пунктов Донбасса, «приводящие к жертвам среди мирного населения». Также российский и украинский президенты обсудили перспективы взаимодействия в нормандском формате. Однако о каких-либо договорённостях о встрече Кремль не сообщил.

Как полагает Александр Дудчак, совещание в нормандском формате вряд ли пройдёт в ближайшее время. По мнению политолога, для этого нет значимого повода. К тому же до формирования правительства Зеленский не может полностью контролировать силовой блок и МИД страны.

«По большому счёту, сейчас с Зеленским не о чем разговаривать. С большой долей вероятности встреча не состоится как минимум до октября, пока не утрясётся состав правительства. Зеленский в принципе действует непоследовательно. Примечательно, что как только в Донбассе произошло обострение, он «забыл» про своё желание расширить нормандский формат за счёт США и Великобритании и сразу позвонил Путину», — сказал Дудчак.  

Ростислав Ищенко поддерживает мнение коллеги. По его словам, Россия, Франция и Германия зачастую не видят весомых тем для обсуждения в нормандском формате из-за отсутствия конструктивных предложений по выполнению Минских соглашений со стороны Киева.

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