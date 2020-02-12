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У Киева – новый полпред в Минске

12 февраля 2020, 16:54  •  35 • Украина
Чтобы вы понимали, кто такой этот новый полпред. В марте 2014-го Кузнецова назначили руководить центром спецопераций СБУ. И тут же ему поступили распоряжения о ликвидации лидеров народных республик – не приказы, но «рекомендации», которые предлагалось беспрекословно исполнить. Но Кузнецов наотрез отказался их выполнять. Что и послужило причиной его отстранения в конце января 2015-го, когда украинские власти уже приняли окончательное решение ликвидировать без суда самых заметных «сепаратистов».
Таким образом, генерал Кузнецов проявил себя, во-первых, как принципиальный руководитель, а, во-вторых, не испачкал рук кровью. Ни своих собственных, ни рук подчинённых. Фактически, отказавшись тем самым и от стремительной карьеры, и от высокой должности. И вот теперь Зеленский назначил Кузнецова новым полпредом в Минске. Таким образом, демонстрируя отказ Киева от жёсткой позиции предшественников генерала Леонида Кучмы, Романа Бессмертного и Евгения Марчука.
Примечательно, что формально минским процессом продолжает руководить Кучма – Кузнецова назначили как бы вместо выбывшей из состава группы Валерии Лутковской. Тем не менее, как нам стало известно, именно Кузнецову отныне доверено решать все вопросы войны и мира – по всей видимости, Кучму решено сохранить в качестве «свадебного генерала», ограничив при этом его влияние на принятие важных решений практически целиком.
Теперь поглядим, насколько новое назначение изменит ситуацию, и сможет ли Кузнецов договориться в рамках Минска о чём-то, помимо обмена пленными. Теоретически он мог бы серьёзно повлиять на прекращение огня – как уверяют эксперты, у генерала давно налажены серьёзные, хотя и неформальные связи с руководством Минобороны и командованием ООС. Поговаривают, что затем-то Кузнецова и назначили – чтобы он, задействовав свои неформальные связи, прекратил огонь на Донбассе (а в последнее время боестолкновения только усилились, и это признают эксперты по обе стороны разграничения). Так что у Кузнецова есть шанс сделать то, что не может верховный главнокомандующий и руководство военного ведомства – поглядим, как это у него получится. И получится ли.

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