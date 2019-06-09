У Хилари Клинтон умер брат, которому было разрешено жениться в Белом доме

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в социальных сетях сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма. Она написала, что его не стало ночью, и ей трудно найти слова.

"Меня переполняют воспоминания о нем сегодня", - написала Клинтон в своем микроблоге, рассказав, что брат был необыкновенно добрым и щедрым человеком.

Тони было 65 лет. Причину смерти она не уточняла. Разве что рассказала, что он был одним из немногих людей, которому разрешили сочетаться браком в Белом доме. Тони был дважды женат, у него осталось трое детей от первого брака, пишут "Невские новости".

Когда Билл Клинтон был резидентом, то брат Хиллари входил в штат Национального комитета Демократической партии. А вообще в своей жизни он работал по многим специальностям от страхового агента до охранника в тюрьме.