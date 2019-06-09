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У Хилари Клинтон умер брат, которому было разрешено жениться в Белом доме

09 июня 2019, 18:24  •  64 • Политика
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон рассказала о смерти своего младшего брата Тони Родэма. Она упомянула, что он был одним из тех, кому разрешили сочетаться браком в Белом доме.
Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в социальных сетях сообщила о смерти своего младшего брата Тони Родэма. Она написала, что его не стало ночью, и ей трудно найти слова.
"Меня переполняют воспоминания о нем сегодня", - написала Клинтон в своем микроблоге, рассказав, что брат был необыкновенно добрым и щедрым человеком.
Тони было 65 лет. Причину смерти она не уточняла. Разве что рассказала, что он был одним из немногих людей, которому разрешили сочетаться браком в Белом доме. Тони был дважды женат, у него осталось трое детей от первого брака, пишут "Невские новости".
Когда Билл Клинтон был резидентом, то брат Хиллари входил в штат Национального комитета Демократической партии. А вообще в своей жизни он работал по многим специальностям от страхового агента до охранника в тюрьме.

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