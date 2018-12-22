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″У каждого народа есть право на своё дерьмо″: Соловьёв о евреях, защитивших Бандеру

22 декабря 2018, 13:24  •  144 • Политика
В Сети разгорается новый скандал. Причиной стало посещение еврейской делегации посла Израиля в связи с его негативным высказыванием о годе Бандеры в Львовской области. ″У каждого народа есть право на своё дерьмо″, - сказал телеведущий Владимир Соловьёв о евреях, защитивших Бандеру.
Ранее директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook рассказал о том, как несколько евреев из числа народных депутатов заявились к послу Израиля с претензиями из-за его негативных высказываний по поводу объявления года Бандеры в Львовской области.
″Вчера делегация членов ″движения ″Евреи за Бандеру″ в составе народного депутата Георгия Логвинского, со-президента Ваада Иосифа Зисельса и активиста Альберта Фельдмана посетила посла Израиля и выразила возмущение его некорректным поведением и заявлениями по поводу героев Украины - руководителей ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская организация)″, - сообщил Долинский, добавив, что название движение он придумал сам и, напомнив, что израильский посол назвал нацгероев из числа членов ОУН - ″ужасом для евреев″.
Политолог, публицист и ведущий Дмитрий Куликов у себя в соцсетях подчеркнул, что ″представить такое у меня ни фантазии не хватало, ни мрачного предчувствия″.
Телеведущий Владимир Соловьев выразился о евреях, защитивших Бандеру еще жестче.
″Как сказал Авигдор Эскин (израильский публицист и общественный деятель - ред.): у каждого народа есть право на своё дерьмо. Эти бандеровцы яркий пример справедливости фразы Авигдора″.
Как сказал Авигдор Эскин : у каждого народа есть право на своё дербмо. Эти бандеровцы яркий пример справедливости фразы Авигдора. https://t.co/h9fgcsBgj6
— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 22 декабря 2018 г.

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