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У кандидата в президенты Украины Зеленского нашли бизнес в России

18 января 2019, 16:09  •  148 • В России

Похоже, не слишком искушенный в политике актер и шоумен Владимир Зеленский столкнулся с первыми проявлениями предвыборных технологий, направленных на ослабление рейтинга конкурента. Журналисты программы «Схемы», которые специализируются на расследованиях финансовых махинаций украинских чиновников (поговаривают, на заказной основе), обнародовали данные о неполиткорректных бизнес-связях кандидата в президенты Украины.

Оказывается, на пятый год «войны с Россией» Зеленский до сих пор зарабатывает в России. Здесь обнаружились три взаимосвязанные компании: «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс». Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая также выступает соучредителем «Квартала 95» в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Зеленский и его бизнес-партнеры.

По данным украинских журналистов, «Грин Филмс» мало того, что продюсирует фильмы в Москве, так еще и борется на конкурсе за российские бюджетные деньги для своих картин. Доходы этой компании за последние 4 года превысили $130 млн.

Сам Зеленский, которого журналисты подловили у его дома, без подготовки ответить на неудобные вопросы не смог, предложив репортерам записаться на интервью. А позже выложил видеоролик в соцсетях, в котором довольно сумбурно объяснил, что его компания торгует правами и интеллектуальной собственностью с 21 странами. В том числе со всеми странами СНГ. А все заработанные деньги тратятся на Украине.

Россию среди стран-партнеров шоумен выделять не стал. Как не стал размышлять об этической стороне своего финансового присутствия в «стране-агрессоре». К слову, ранее Зеленский заявлял, что его бизнес в России был закрыт сразу после начала войны в Донбассе в 2014 году.

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