У Италии есть проблемы, которые не решить деньгами

В течение последних полутора лет лидеры Европейского союза, должно быть, надеялись, что политические проблемы Италии еще не скоро напомнят о себе. Продолжающееся противостояние между премьер-министром Джузеппе Конте и бывшим премьером Маттео Ренци показывает, что отсутствие стабильного и эффективного правительства в Риме остается одной из самых больших проблем Европы.

Конте удалось наскрести вотум доверия в Сенате Италии только после того как Ренци решил вывести своих министров из кабинета: он заручился поддержкой 156 сенаторов, что меньше, чем прямое большинство в 161 голос, в то время как 140 отвергли его. Премьер-министр, который получил незначительное большинство в нижней палате парламента страны, может остаться у власти в соответствии с конституцией Италии. Однако теперь Конте стоит перед перспективой провала при пытке сколотить новую правящую коалицию, которая должна помочь ему в принятии инициатив.

ЕС, должно быть, с тревогой наблюдает за происходящим. В течение последних нескольких лет Италия была самым слабым звеном еврозоны, поскольку она боролась с сочетанием медленного роста и популистской политики. Остальная Европа решила решить эту проблему деньгами: Италия является основным валовым бенефициаром фонда восстановления пандемии ЕС в размере 750 миллиардов евро. Европейский центральный банк временно изменил правила покупки активов, чтобы при необходимости поддерживать государственные облигации страны. В результате государственные облигации Италии сейчас находятся вблизи рекордных минимумов. Инвесторы ожидают, что ЕЦБ и другие страны продолжат поддерживать Рим.

Неэффективность сменявших друг друга правительств Италии показывает границы этой стратегии. После жалоб на отсутствие солидарности со стороны ЕС Конте изо всех сил пытался составить согласованный план расходования грантов и кредитов — на сумму до 209 миллиардов евро, которые Италия должна получить. Его правительство лишь на словах поддержало идею реформирования административной системы страны, которая продолжает препятствовать инвестициям в инфраструктуру и подрывать предпринимательский дух. И хотя Ренци стремился оптимизировать структуру исполнительной власти, на данный момент ему, похоже, не хватает политической силы и популярности, чтобы свергнуть Конте.

В результате ЕЦБ и фонды ЕС помогают существующим политическим игрокам оставаться у власти. Однако они вынуждены сидеть сложа руки, поскольку сменяющие друг друга правительства не предпринимают никаких действий, чтобы поднять ужасающий уровень производительности в стране и вернуть рост хотя бы к среднему европейскому уровню.

ЕЦБ и остальная часть ЕС решились на финансирование не специально для того, чтобы помочь Италии. Центральный банк пытается достичь своей цели по инфляции «ниже, но близко к 2%», которая все еще далека. Европейская комиссия расширяет свои возможности по привлечению капитала на финансовых рынках, что в один прекрасный день может оказаться полезным для формирования расширенного бюджета блока. Без этих мер ЕС — и еврозона в частности — был бы особенно уязвим перед дефляцией, финансовой нестабильностью и, козырной картой Италии, обвинениями в отсутствии солидарности.

Тем не менее пример Италии показывает, что этих инструментов может быть недостаточно для обеспечения достаточной экономической конвергенции между государствами-членами. На самом деле они могут создать извращенные стимулы для политического класса, чтобы избежать решения долгосрочных проблем, стоящих перед их странами, и тратить время в бесконечном политическом кризисе.

Борьба между Конте и Ренци продолжится и в ближайшие недели. Конте будет стремиться избавиться от поддержки центристской партии Ренци «Италия жива» и других парламентских групп, чтобы сформировать новую силу, которая может поддержать его коалицию демократов и «Движение пяти звезд». Ренци постарается убедить своих бывших союзников, что настало время перемен, новой повестки дня и, возможно, нового премьер-министра. Тем временем правая оппозиция требует новых выборов, поскольку правящее большинство слишком слабо.

Что бы ни случилось дальше, серьезных изменений вряд ли стоит ожидать. Хотя новые выборы остаются наименее вероятным сценарием развития событий, очень трудно рассчитывать на стабилизацию ситуации в ближайшем будущем. Остальная Европа, скорее всего, будет продолжать наблюдать за происходящим в недоумении и отчаянии.