У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"

Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, которая покинула Минск и сбежала в Европу. Сама Цепкало также не находится в Белоруссии.

Оппозиционерка призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии. При этом сама Тихановская уже успела заявить, что отказывается от президентских амбиций, и посоветовала белорусам прекратить беспорядки и разойтись по домам.

"Признайте Светлану в качестве единственного законно избранного президента", - сказала Цепкало в видеообращении к мировым лидерам, выложенном на YouTube.

Также супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии заявила, что беспорядками в Минске не руководят из-за рубежа, как утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако польский Telegram-канал NEXTA является буквальным доказательством обратного. Через него участников беспорядков направляли в места, где протестующим нужно было подкрепление. Также в нём беспрестанно звучали призывы к свержению власти и вбрасывались фейки.

Стоит отметить, что Вероника Цепкало также сейчас не в Белоруссии. Она покинула страну и находится в Москве.