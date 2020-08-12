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У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 00:30 • 123 • Политика
Сбежавшая из Белоруссии Вероника Цепкало призвала мировое сообщество признать победу Тихановской, которая также уехала из страны. Также оппозиционерка из-за границы заявила, что протестами в Минске не руководят из-за рубежа.
Вероника Цепкало, супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало, записала видеообращение в поддержку Светланы Тихановской, которая покинула Минск и сбежала в Европу. Сама Цепкало также не находится в Белоруссии.
Оппозиционерка призвала мировое сообщество признать Тихановскую президентом Белоруссии. При этом сама Тихановская уже успела заявить, что отказывается от президентских амбиций, и посоветовала белорусам прекратить беспорядки и разойтись по домам.
Также супруга экс-кандидата в президенты Белоруссии заявила, что беспорядками в Минске не руководят из-за рубежа, как утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако польский Telegram-канал NEXTA является буквальным доказательством обратного. Через него участников беспорядков направляли в места, где протестующим нужно было подкрепление. Также в нём беспрестанно звучали призывы к свержению власти и вбрасывались фейки.
Стоит отметить, что Вероника Цепкало также сейчас не в Белоруссии. Она покинула страну и находится в Москве.
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