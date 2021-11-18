У индийского миллиардера Лакшми Миталла украинская власть «отжимает» металлургический комбинат

СБУ, возглавляемая близким другом Владимира Зеленского Иваном Бакановым, выдвинула обвинение руководству компании «ArcelorMittal Кривой Рог» в нанесении убытков государственному бюджету Украины на 2,2 миллиарда гривен. И это лишь надводная часть айсберга (внесение ложных данных в документацию предприятия в 2017-2019 годах), а расследуется ещё, к примеру, факт уклонения топ-менеджмента предприятия от уплаты в бюджет платы за пользование недрами, и сумма ущерба может достичь миллиарда долларов.

Сюжет: Украинский кризис, Рейдерские атаки

Таким образом, Зеленский как бы передаёт привет в Индию нынешнему владельцу бывшей советской «Криворожстали» Миталлу, ненавязчиво намекая тому, что предприятие надо бы передать в новые руки. Кривой Рог – родовая вотчина Зеленского и его «квартальцев», так что интерес к «Криворожстали» у них, можно сказать, ожидаемый. Баканов, копнувший в верном направлении (его подопечные проштудировали платёжки двух – и трёхлетней давности за пользование недрами двух месторождений железных руд, и ожидаемо выявили миллиардную недоимку, а теперь выявляют недостачу и за более ранний срок), фактически ставит Миталла перед выбором. Либо тот продаёт предприятие «кому следует», либо комбинат у него «отожмут», обложив при этом миллиардными исками.

«Криворожсталь» – это такой украинский неразменный пятак, в чём-то сродни Одесскому припортовому заводу. Предприятие несколько раз собирались продать ещё при Леониде Кучме, но всякий раз торги «выигрывали» двое олигархов – зять Кучмы Виктор Пинчук и хозяин Донбасса Ринат Ахметов, предлагавшие суммы намного меньше реальной стоимости актива. В конечном итоге предприятие переоценили, резко сбросив цену (до 700 миллионов долларов с предполагаемых 2,5 миллиардов), и олигархи выкупили комбинат на аукционе примерно за 800 миллионов долларов. Разорвать порочный круг взялась было премьер Юлия Тимошенко, отменив итоги приватизации через суд. Назначили новые торги (по мнению Тимошенко, стоимость комбината превышала 3 миллиарда долларов), на которых выручили за «Криворожсталь» уже 2 миллиарда долларов (меньше, чем предприятие стоило реально, но втрое больше, чем заплатили Пинчук и Ахметов). Так новым владельцем актива стал индус Лакшми Миттал. Через год последовала «реприватизация», и Митталу пришлось уплатить дополнительно 4,8 миллиарда долларов, чтобы комбинат у него не отобрали. И вот теперь – очередной акт передела. С участием Ивана Баканова и, как легко заподозрить, криворожских приспешников Зеленского. Вероятней всего – братьев Шефиров.