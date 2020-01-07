У и Б сидели на трубе: как энергетический транзит России становится её слабостью • 118 • Аналитика

Не успели в Москве перевести дух после нервотрепки, устроенной украинским «Нафтогазом» в процессе утрясания нового контракта на прокачку нашего «голубого топлива» через украинскую ГТС, как у российских экспортеров энергоресурсов, похоже, появился новый повод для беспокойства. Теперь, правда, на повестке дня стоит транзит не газа, а нефти, и «качать права» изволит не Киев, а Минск. Тем не менее, достаточно неприятная тенденция налицо. Похоже, «транзитные войны» начинают превращаться для России в некое перманентное бедствие, притом несущее вовсе не только экономические проблемы. Почему же так происходит и к чему может привести?



Худой транзит лучше доброй ссоры?

Совершенно не разделяя настрой костерящих на все лады предновогоднее соглашение нашего «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» «всепропальщиков», все-таки позволю себе заметить, что осадок оно оставляет достаточно неприятный. Да, снят риск срыва поставок энергоносителей в Европу и «попадания» в немалые штрафные санкции. Да, вместо насчитанных заоблачных сумм «компенсаций», заявленных в исках, которыми Киев засыпал чуть ли не все европейские суды, ему придется удовольствоваться «всего-то» 3 миллиардами долларов. Но, черт побери, почему мы вообще должны выплачивать даже эту сумму – особенно с учетом «зависшего» в мертвой точке вопроса по так называемому «долгу Януковича», на самом деле являющемуся самым обычным кредитом, который Украина взяла у России, а отдавать, похоже, и в мыслях не имеет? Уступки, пусть даже и в минимальных объемах – это все равно уступки. И, каждый раз делая их в ситуации, когда правда на самом деле находится на ее стороне, Москва волей-неволей дает понять: свое из нее можно «выдавить». Как говорится, не мытьем, так катаньем. Кому? Да все новым и новым претендентам на то, чтобы решить свои внутренние проблемы и увеличить благосостояние собственной страны за счет нашей. Ярчайший пример тому – поведение Белоруссии, лидер которой, совершенно не стесняясь, открытым текстом заявляет, что собирается «искать альтернативу» сотрудничеству с Россией, будучи вдохновленным именно украинским примером.







Прекратившаяся 3 января поставка нефти на белорусские НПЗ стала закономерным финалом долгих, трудных и нудных переговоров Москвы и Минска. В процессе таковых наши партнеры пытались выжать хотя бы отмену премии в 10 долларов на тонне «черного золота», полагавшейся российским поставщикам в прошлом году. Мол, и так своим налоговым маневром давите, изверги, ну хоть что-то скиньте! В итоге доторговались до 1 января, когда перестал действовать старый контракт, и оставшиеся без сырья нефтеперерабатывающие заводы пришлось срочно переводить на минимально допустимые объемы производства, заверяя при этом граждан, что «закрома полны» и запасов еще надолго хватит. Экспорт, однако, пришлось прекратить сразу и в полном объеме. Впрочем, по имеющейся информации, поступающей от непосредственных участников процесса, компаний «Транснефть» и «Белнефтехим», поставки то ли вот-вот возобновятся, то ли уже возобновлены. Вроде бы нашлись в России энтузиасты, готовые работать даже без премиальных. Так или иначе, но в данном случае речь идет о крайне кратковременных контрактах, способных «закрыть вопрос» максимум на январь-февраль месяц. А дальше все наверняка вернется на круги своя. То есть к бесконечным переговорам с использованием столь любимого в последнее время Минском шантажа. В ставшем уже историческим интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что в случае, если договориться не выйдет, «заберет одну трубу «Дружбы». А если «пойдет нормально» — то и вторую следом. «Транзитный шантаж» в чистейшем его виде.



Трубный глас

Разговоры о неких «альтернативных поставках нефти», для получения которых «Дружба» будет задействована в реверсном режиме, ведутся Минском уже достаточно давно. По слухам, после возвращения из России с очередных безрезультатных переговоров на высшем уровне Лукашенко дал команду «ускорить процесс». Самое неприятное, что желающих поучаствовать в разрушении налаженной системы экспорта российских энергоносителей в Европу через Белоруссию хоть отбавляй. Особое рвение в данном вопросе проявляют Польша и Латвия. Представители последней на самых разных уровнях, от глав профильных компаний до президента страны Гитанаса Науседы наперебой сулят белорусам «светлое европейское будущее» и миллионы тонн венесуэльской нефти, стоит лишь им отвернуться от «неуважающей» их России. Поляки обещают залить страну «черным золотом» из США и Саудовской Аравии... Вот только проблема заключается в том, что, во-первых, нефть эта (даже с учетом ненавистного Минску налогового маневра) в сравнении с российской все равно выйдет «золотой», а во-вторых, даже все эти зазывалы, вместе взятые, не смогут покрыть немаленькие потребности Белоруссии, в последние годы превратившей экспорт качественных и невиданно дешевых нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, в один из краеугольных камней собственной экономики.



Скорее всего, в ближайшем будущем всех нас ожидают новые «пляски» вокруг «углубленной интеграции» с отчетливым нефтегазовым подтекстом. И в процессе их, вне всяких сомнений, не раз и не два прозвучат угрозы «забрать трубу» или «перекрыть» ее. Весьма обидным в данном случае является то, что самыми большими любителями использовать «трубный глас» в качестве главного аргумента в любых спорах с Москвой являются на сегодня как раз бывшие республики СССР, коим выпало счастье оказаться территориями, через которые в советские времена прокладывались на Запад магистральные нефте- и газопроводы. Их нынешним «властителям» как-то вдруг начисто отбивает память и они принимаются бить себя в грудь, объявляя построенное совместным трудом шестнадцати республик «национальным достоянием», дающим им безусловное право для выкручивания рук и витья веревок. Самое смешное, что печальный пример Украины, которой вместо полной победы над «Газпромом» едва удалось в нынешнем году выторговать усеченный в разы транзит на неопределенный срок, никого ничему не учит. Теперь уже Белоруссия требует совершенно необоснованных льгот на поставки энергоносителей только лишь на том основании, что через ее земли пролегает «Дружба». Какой такой налоговый маневр?! Это ж приведет к увеличению цены в 20 долларов за тонну нефти, то есть к подорожанию в 5% от уровня прошлого года. Караул, грабят!



Болгария и Турция – на очереди?

При этом в том же «Белнефтехиме» без всякого стеснения признают, что до последнего времени получали от нашей страны «черное золото» по цене чуть более 80% его реальной рыночной стоимости. Именно это и позволяло отпускать выработанные нефтепродукты по ценам в 30-40% ниже средних в Европе или даже той же Украине. Даешь демпинг! Немудрено, что с таким «конструктивным» подходом наша страна просто вынуждена строить один за другим различные «потоки». Уж лучше вложить деньги один раз, но потом не иметь головной боли с такими вот «партнерами». Впрочем, как ни крути, а полностью от стремящихся «присосаться к трубе» транзитеров нам деваться некуда. Вот сейчас на пути «Турецкого потока» имеем Болгарию… Один газопровод она уже умудрилась похоронить. Сейчас вроде бы болгары обещают вести себя примерно, но время от времени тоже дают поводы для беспокойства. Недавно глава партии «Альтернатива за болгарское возрождение» (АБВ) Румен Петков выступил с заявлением относительно неких «проблем», имеющихся с доведением до ума проходящего через страну участка газопровода в целых 40 километров длиной. Что-то там, по его словам, не так то ли со сварочными работами, то ли с инспекцией этих работ… Ну, доделают, куда денутся. Во всяком случае, в Грецию и Северную Македонию газ из «Турецкого потока» через Болгарию уже пошел. Убийство генерала Сулеймани. Ждёт ли мир новая война на Ближнем Востоке?



Главный вопрос, впрочем, не в этом, а в том, не возникнет ли впоследствии у Софии желание, пользуясь пусть крохотным, но отрезком трубы, чего-нибудь «малость подкорректировать» в свою пользу в отношениях с Москвой? Дурной пример, как известно, заразителен.



О Турции вообще речь отдельная. Только за последние лет пять наши отношения с Анкарой переживали и пики, и провалы, и взлеты, и грозившие войной кризисы. Сейчас все вроде бы прекрасно, и лидеры двух стран вот-вот должны официально запустить новый газопровод в торжественной обстановке. Тем не менее, сама Анкара в прошлом году не наращивала, а снижала потребление российского газа. Причина проста – попытки «выдавить» серьезные скидки на «голубое топливо», становившиеся даже предметом личных переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, не удались. Ходи базар, ищи дешевле… Будем надеяться, что гордые потомки янычар не попытаются вернуться к этому вопросу, превратившись в «держателей» части трубы «Турецкого потока». А равно не вздумают использовать этот момент при возникновении каких-либо еще разногласий между государствами. Поводов тут может быть масса: взять хотя бы ситуацию в той же Ливии, взгляды на которую Москвы и Анкары, судя по всему, разнятся самым кардинальным образом. В конце концов, политика – это политика, а труба – это труба…



По большому счету, выйти из ситуации, когда транзит энергоносителей так или иначе превращается в «ахиллесову пяту» России, можно, пожалуй, только изжив практику преференций для тех или иных стран как таковую. Хватит, уже пробовали «по-братски»… Пора бы начать считать по справедливости. В таком случае, пожалуй, прекратятся и попытки использования тех или иных труб с нашими энергоносителями внутри в качестве оружия против нас же.



Не успели в Москве перевести дух после нервотрепки, устроенной украинским «Нафтогазом» в процессе утрясания нового контракта на прокачку нашего «голубого топлива» через украинскую ГТС, как у российских экспортеров энергоресурсов, похоже, появился новый повод для беспокойства. Теперь, правда, на повестке дня стоит транзит не газа, а нефти, и «качать права» изволит не Киев, а Минск. Тем не менее, достаточно неприятная тенденция налицо. Похоже, «транзитные войны» начинают превращаться для России в некое перманентное бедствие, притом несущее вовсе не только экономические проблемы. Почему же так происходит и к чему может привести?Совершенно не разделяя настрой костерящих на все лады предновогоднее соглашение нашего «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» «всепропальщиков», все-таки позволю себе заметить, что осадок оно оставляет достаточно неприятный. Да, снят риск срыва поставок энергоносителей в Европу и «попадания» в немалые штрафные санкции. Да, вместо насчитанных заоблачных сумм «компенсаций», заявленных в исках, которыми Киев засыпал чуть ли не все европейские суды, ему придется удовольствоваться «всего-то» 3 миллиардами долларов. Но, черт побери, почему мы вообще должны выплачивать даже эту сумму – особенно с учетом «зависшего» в мертвой точке вопроса по так называемому «долгу Януковича», на самом деле являющемуся самым обычным кредитом, который Украина взяла у России, а отдавать, похоже, и в мыслях не имеет? Уступки, пусть даже и в минимальных объемах – это все равно уступки. И, каждый раз делая их в ситуации, когда правда на самом деле находится на ее стороне, Москва волей-неволей дает понять: свое из нее можно «выдавить». Как говорится, не мытьем, так катаньем. Кому? Да все новым и новым претендентам на то, чтобы решить свои внутренние проблемы и увеличить благосостояние собственной страны за счет нашей. Ярчайший пример тому – поведение Белоруссии, лидер которой, совершенно не стесняясь, открытым текстом заявляет, что собирается «искать альтернативу» сотрудничеству с Россией, будучи вдохновленным именно украинским примером.Прекратившаяся 3 января поставка нефти на белорусские НПЗ стала закономерным финалом долгих, трудных и нудных переговоров Москвы и Минска. В процессе таковых наши партнеры пытались выжать хотя бы отмену премии в 10 долларов на тонне «черного золота», полагавшейся российским поставщикам в прошлом году. Мол, и так своим налоговым маневром давите, изверги, ну хоть что-то скиньте! В итоге доторговались до 1 января, когда перестал действовать старый контракт, и оставшиеся без сырья нефтеперерабатывающие заводы пришлось срочно переводить на минимально допустимые объемы производства, заверяя при этом граждан, что «закрома полны» и запасов еще надолго хватит. Экспорт, однако, пришлось прекратить сразу и в полном объеме. Впрочем, по имеющейся информации, поступающей от непосредственных участников процесса, компаний «Транснефть» и «Белнефтехим», поставки то ли вот-вот возобновятся, то ли уже возобновлены. Вроде бы нашлись в России энтузиасты, готовые работать даже без премиальных. Так или иначе, но в данном случае речь идет о крайне кратковременных контрактах, способных «закрыть вопрос» максимум на январь-февраль месяц. А дальше все наверняка вернется на круги своя. То есть к бесконечным переговорам с использованием столь любимого в последнее время Минском шантажа. В ставшем уже историческим интервью «Эху Москвы» Лукашенко заявил, что в случае, если договориться не выйдет, «заберет одну трубу «Дружбы». А если «пойдет нормально» — то и вторую следом. «Транзитный шантаж» в чистейшем его виде.Разговоры о неких «альтернативных поставках нефти», для получения которых «Дружба» будет задействована в реверсном режиме, ведутся Минском уже достаточно давно. По слухам, после возвращения из России с очередных безрезультатных переговоров на высшем уровне Лукашенко дал команду «ускорить процесс». Самое неприятное, что желающих поучаствовать в разрушении налаженной системы экспорта российских энергоносителей в Европу через Белоруссию хоть отбавляй. Особое рвение в данном вопросе проявляют Польша и Латвия. Представители последней на самых разных уровнях, от глав профильных компаний до президента страны Гитанаса Науседы наперебой сулят белорусам «светлое европейское будущее» и миллионы тонн венесуэльской нефти, стоит лишь им отвернуться от «неуважающей» их России. Поляки обещают залить страну «черным золотом» из США и Саудовской Аравии... Вот только проблема заключается в том, что, во-первых, нефть эта (даже с учетом ненавистного Минску налогового маневра) в сравнении с российской все равно выйдет «золотой», а во-вторых, даже все эти зазывалы, вместе взятые, не смогут покрыть немаленькие потребности Белоруссии, в последние годы превратившей экспорт качественных и невиданно дешевых нефтепродуктов, произведенных из российского сырья, в один из краеугольных камней собственной экономики.Скорее всего, в ближайшем будущем всех нас ожидают новые «пляски» вокруг «углубленной интеграции» с отчетливым нефтегазовым подтекстом. И в процессе их, вне всяких сомнений, не раз и не два прозвучат угрозы «забрать трубу» или «перекрыть» ее. Весьма обидным в данном случае является то, что самыми большими любителями использовать «трубный глас» в качестве главного аргумента в любых спорах с Москвой являются на сегодня как раз бывшие республики СССР, коим выпало счастье оказаться территориями, через которые в советские времена прокладывались на Запад магистральные нефте- и газопроводы. Их нынешним «властителям» как-то вдруг начисто отбивает память и они принимаются бить себя в грудь, объявляя построенное совместным трудом шестнадцати республик «национальным достоянием», дающим им безусловное право для выкручивания рук и витья веревок. Самое смешное, что печальный пример Украины, которой вместо полной победы над «Газпромом» едва удалось в нынешнем году выторговать усеченный в разы транзит на неопределенный срок, никого ничему не учит. Теперь уже Белоруссия требует совершенно необоснованных льгот на поставки энергоносителей только лишь на том основании, что через ее земли пролегает «Дружба». Какой такой налоговый маневр?! Это ж приведет к увеличению цены в 20 долларов за тонну нефти, то есть к подорожанию в 5% от уровня прошлого года. Караул, грабят!При этом в том же «Белнефтехиме» без всякого стеснения признают, что до последнего времени получали от нашей страны «черное золото» по цене чуть более 80% его реальной рыночной стоимости. Именно это и позволяло отпускать выработанные нефтепродукты по ценам в 30-40% ниже средних в Европе или даже той же Украине. Даешь демпинг! Немудрено, что с таким «конструктивным» подходом наша страна просто вынуждена строить один за другим различные «потоки». Уж лучше вложить деньги один раз, но потом не иметь головной боли с такими вот «партнерами». Впрочем, как ни крути, а полностью от стремящихся «присосаться к трубе» транзитеров нам деваться некуда. Вот сейчас на пути «Турецкого потока» имеем Болгарию… Один газопровод она уже умудрилась похоронить. Сейчас вроде бы болгары обещают вести себя примерно, но время от времени тоже дают поводы для беспокойства. Недавно глава партии «Альтернатива за болгарское возрождение» (АБВ) Румен Петков выступил с заявлением относительно неких «проблем», имеющихся с доведением до ума проходящего через страну участка газопровода в целых 40 километров длиной. Что-то там, по его словам, не так то ли со сварочными работами, то ли с инспекцией этих работ… Ну, доделают, куда денутся. Во всяком случае, в Грецию и Северную Македонию газ из «Турецкого потока» через Болгарию уже пошел.Главный вопрос, впрочем, не в этом, а в том, не возникнет ли впоследствии у Софии желание, пользуясь пусть крохотным, но отрезком трубы, чего-нибудь «малость подкорректировать» в свою пользу в отношениях с Москвой? Дурной пример, как известно, заразителен.О Турции вообще речь отдельная. Только за последние лет пять наши отношения с Анкарой переживали и пики, и провалы, и взлеты, и грозившие войной кризисы. Сейчас все вроде бы прекрасно, и лидеры двух стран вот-вот должны официально запустить новый газопровод в торжественной обстановке. Тем не менее, сама Анкара в прошлом году не наращивала, а снижала потребление российского газа. Причина проста – попытки «выдавить» серьезные скидки на «голубое топливо», становившиеся даже предметом личных переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, не удались. Ходи базар, ищи дешевле… Будем надеяться, что гордые потомки янычар не попытаются вернуться к этому вопросу, превратившись в «держателей» части трубы «Турецкого потока». А равно не вздумают использовать этот момент при возникновении каких-либо еще разногласий между государствами. Поводов тут может быть масса: взять хотя бы ситуацию в той же Ливии, взгляды на которую Москвы и Анкары, судя по всему, разнятся самым кардинальным образом. В конце концов, политика – это политика, а труба – это труба…По большому счету, выйти из ситуации, когда транзит энергоносителей так или иначе превращается в «ахиллесову пяту» России, можно, пожалуй, только изжив практику преференций для тех или иных стран как таковую. Хватит, уже пробовали «по-братски»… Пора бы начать считать по справедливости. В таком случае, пожалуй, прекратятся и попытки использования тех или иных труб с нашими энергоносителями внутри в качестве оружия против нас же. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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