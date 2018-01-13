У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда

А как все романтично начиналось — прямо как в сказке про политическую Золушку. Мудрый, но вечно второй на всех выборах Геннадий Зюганов неожиданно для всех выдвинул вместо себя кандидатом в президенты «красного директора» Совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

- Ах! - выдохнул электорат. - Какой блестящий ход! Не аппаратчик, а человек от земли, успешный хозяйственник, с усами как у Сталина. Уже интересно.

И новичок стартовал резво. Пошевелил сталинскими усами на главных телеканалах страны, пообещал повысить пенсии в 2 раза, минимальные зарплаты - в 3, прижать к ногтю олигархов и вернуть российские капиталы из западных банков.

«Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов», - провозгласил Грудинин в своей предвыборной программе. - В кубышке правительства триллионы рублей. Но эти колоссальные средства переданы в управление иностранных финансовых организаций. Мы сделаем их капиталовложениями в производство, науку и образование... Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж.»

Ну, и так далее.

И вот грянул первый скандал. При регистрации в ЦИК оказалось, что кандидат Грудинин — не просто «директор совхоза», а … бизнесмен - миллиардер. Причем хранил он свои миллиарды на Западе.

Подав документы в ЦИК в декабре, Грудинин не указал в них наличие иностранных счетов и активов (которые по закону запрещено иметь кандидату в президенты России). А потом внезапно вспомнил — ой, ведь есть такие счета. И уже в январе уведомил ЦИК, что закрыл 5 таких счетов в банках Австрии и избавился от 600 ценных бумаг банка Лихтенштейна. Всего на сумму почти 7,5 миллиардов рублей!

Помните, какой стоял гвалт, когда примерно столько же денег нежданно нашли в квартире простого полковника МВД Захарченко? Который руководил каким-то там управлением по противодействию коррупции.

А тут — на иностранных счетах простого «директора совхоза», который призывает «пресечь дикий вывоз капиталов за рубеж».

Сам Грудинин объясняет конфуз банковской ошибкой. Нет, то, что заграничные счета были, этого он не отрицает. Натуральные. Но заверяет, что закрыл их до регистрации кандидатом, однако, в банках существуют еще некие «транзитные» счета, о которых их владелец может не подозревать. И вот их-то «прихлопнули». В общем, банковское дело - темное, но теперь все концы подчищены.

Некоторые уже предположили — может и зимние каникулы, которые Грудинин провел в Европе (что многим тогда показалось странным для выдвиженца в президенты, патриотичнее было бы кататься на лыжах в Подмосковье) ему понадобились как раз чтобы закрыть там счета?

Возникает и другой вопрос — а как можно от 7,5 миллиардов «избавиться»?

Возвратить в Россию?

Но на российских счетах Грудинина, согласно его декларации о доходах, лишь 5,9 миллионов рублей. На счетах его супруги — Ирины Грудининой — 2 миллиона рублей. Не миллиардов.

Вывезти в саквояже наличными?

С такими, извините, баулами деньжищ элементарно через границу не пропустят. Ведь это, если в рублевых 5-тысячных купюрах, почти 1,5 тонны денег! И даже если в купюрах по 500 евро — больше 300 килограммов.

Передать кому-то в трастовое управление? Рискованно.

Как пояснил «КП» член ЦИК Евгений Шевченко, на данный момент у Центризбиркома нет претензий к Грудинину, поскольку он письменно заявил, что от иностранных активов избавился. Поэтому ему и выдали удостоверение кандидата в президенты. Но далее проверкой сведений, поданных о себе кандидатом, займется финансовая разведка — Росфинмониторинг. И если кандидат что-то утаил или передал в управление иностранные активы, но Росфинмониторинг сочтет, что он остался их фактическим владельцем, его ждут неприятности. Вплоть до снятия с предвыборной гонки.

Какие еще варианты?

Пожертвовать миллиарды партии? Редкостный альтруизм. Не верится.

Подарить совершеннолетним сыновьям (их у Грудинина двое)? Это, пожалуй, самое верное. Совершеннолетние дети не фигурируют в декларациях чиновников, депутатов и кандидатов в президенты.

Но это догадки. Посмотрим на официальную декларацию о доходах и имуществе Павла Грудинина.

За 6 последних лет его доходы составили 157,4 миллиона рублей. То есть, чуть больше 2,1 миллиона в месяц. На счетах в банках — 5,9 миллионов. Во владении 1.993.233 акции «Совхоза имени Ленина» и доля в ООО «ТТ Девелопмент (4%). О машинах и недвижимости ничего не сообщается.

Супруга Грудинина за 6 лет получила доход в 2,6 миллиона рублей. На счетах — 2 миллиона. Владеет 2 квартирами: в Москве (58,7 кв. м.) и Московской области (102,1 кв. м.). А так же 2 автомобилями Лексус RХ350 (2016 г.в.) и Лексус RХ450Н (2012 г.в.). И долей в ООО «ТАИР» (50%).

Все. Вполне зажиточная семья, судя по доходам в месяц — даже весьма зажиточная. Но, как выражается сам Павел Грудинин, не «жирные коты». Просто сытые. Если бы не эти проклятые заграничные активы на 7,5 миллиарда! Они рвут всю лубочную картинку «директора совхоза» и «человека от земли». И навешивают как гирю на ногу ярлык «бизнесмен-миллиардер».

С такой гирькой обещать электорату «благополучие широких народных масс а не кучки олигархов» (цитата из программы кандидата) сложнее. Ведь если бы не выборы, вряд ли стал товарищ Грудинин избавляться от этих заграничных счетов. И имел на это полное право. Бизнес, ничего более. Но как теперь ему призывать к «социальной справедливости» и «пресечению дикого вывода капиталов за рубеж»? Не моргнув глазом?

Печаль, конечно. Потому что хочется же выборов нескучных, не в одни ворота. И кандидатов сильных побольше, чтоб им верилось. И чтоб сами они в свои обещания верили.