У граждан России украли 9 млрд рублей: В ЦБ раскрыли масштабы потерь от кибермошенников

Потери граждан России от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей. В ЦБ намекнули российским банкам, что пора что-то делать.

Жители России потеряли примерно 9 миллиардов рублей в 2020 году из-за действий кибермошенников. Об этом заявил первый замдиректора департамента Банка России Артём Сычёв.

Астрономическая сумма потерь была озвучена на совещании в Ассоциации российских банков (АРБ). В этой связи Центробанк призвал активнее информировать граждан о рисках мошенничества. По мнению регулятора, это должно сократить количество мошеннических операций.

Именно банки хорошо знают своих клиентов и могут целенаправленно работать с разными группами,

- говорится в сообщении АРБ по итогам совещания.

Также было отмечено, что лишь треть обманутых мошенниками людей - это пенсионеры. Оставшиеся две трети - это экономически активные люди. В ЦБ высказали озабоченность, что большинство случаев обмана клиентов банков связаны с телефонным мошенничеством и социальной инженерией.