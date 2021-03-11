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У граждан России украли 9 млрд рублей: В ЦБ раскрыли масштабы потерь от кибермошенников
11 марта 2021, 20:30 • 121 • Политика
Потери граждан России от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей. В ЦБ намекнули российским банкам, что пора что-то делать.
Жители России потеряли примерно 9 миллиардов рублей в 2020 году из-за действий кибермошенников. Об этом заявил первый замдиректора департамента Банка России Артём Сычёв.
Астрономическая сумма потерь была озвучена на совещании в Ассоциации российских банков (АРБ). В этой связи Центробанк призвал активнее информировать граждан о рисках мошенничества. По мнению регулятора, это должно сократить количество мошеннических операций.
- говорится в сообщении АРБ по итогам совещания.
Также было отмечено, что лишь треть обманутых мошенниками людей - это пенсионеры. Оставшиеся две трети - это экономически активные люди. В ЦБ высказали озабоченность, что большинство случаев обмана клиентов банков связаны с телефонным мошенничеством и социальной инженерией.
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