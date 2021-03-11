Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Главная / Политика

У граждан России украли 9 млрд рублей: В ЦБ раскрыли масштабы потерь от кибермошенников

11 марта 2021, 20:30  •  121 • Политика
Потери граждан России от кибермошенничества в 2020 году составили порядка 9 млрд рублей. В ЦБ намекнули российским банкам, что пора что-то делать.
Жители России потеряли примерно 9 миллиардов рублей в 2020 году из-за действий кибермошенников. Об этом заявил первый замдиректора департамента Банка России Артём Сычёв.
Астрономическая сумма потерь была озвучена на совещании в Ассоциации российских банков (АРБ). В этой связи Центробанк призвал активнее информировать граждан о рисках мошенничества. По мнению регулятора, это должно сократить количество мошеннических операций.
Именно банки хорошо знают своих клиентов и могут целенаправленно работать с разными группами,
- говорится в сообщении АРБ по итогам совещания.
Также было отмечено, что лишь треть обманутых мошенниками людей - это пенсионеры. Оставшиеся две трети - это экономически активные люди. В ЦБ высказали озабоченность, что большинство случаев обмана клиентов банков связаны с телефонным мошенничеством и социальной инженерией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



121
Источник
Похожие новости
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
11 марта 2021, 05:50
"Не успел Байден раскрыть рот…": Новый президент США побил столетний рекорд
11 марта 2021, 00:20
У России есть 600 тысяч причин вмешаться в войну в Донбассе – военкор Коц
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие ко...
11 марта 2021, 11:15
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой кузне...
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания ...
11 марта 2021, 07:40
Командующий ВСУ заявил о 16 тысячах боевиков, готовых штурмовать города
11 марта 2021, 15:00
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 06:55
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
05 марта 2021, 09:35
Академию президента России захватил Запад
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
10 марта 2021, 06:55
Гордон создал интригу о "тяжёлом 15 марта для Украины": Народ засыпал предположениями
06 марта 2021, 04:50
После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.