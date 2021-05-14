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У границы с Ливаном танки Израиля открыли огонь

14 мая 2021, 20:05  •  121 • Политика
Армия обороны Израиля подтвердила, что танк произвел выстрел по людям неподалеку от границы с Ливаном.
Израильские танки произвели выстрел по людям около границы с Ливаном.
Армия обороны Израиля в своем Twitter сообщила, что выстрелы были предупредительными. Сообщается, что израильский танк произвел выстрел в сторону повстанцев, которые взорвали забор и попытались прорваться на территорию Израиля.
Представители армии отметили, что повстанцы также устроили поджог, после чего скрылись на территории Ливана.
Также стало известно, что из Ливана в сторону Израиля было выпущено три ракеты.
С 10 мая между Израилем и Палестиной произошло обострение, стороны обмениваются выстрелами и ракетными обстрелами. В результате столкновений погибли более 200 человек, раненых не менее 600 человек.

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