У границы с Ливаном танки Израиля открыли огонь

Армия обороны Израиля подтвердила, что танк произвел выстрел по людям неподалеку от границы с Ливаном.

Израильские танки произвели выстрел по людям около границы с Ливаном.

Армия обороны Израиля в своем Twitter сообщила, что выстрелы были предупредительными. Сообщается, что израильский танк произвел выстрел в сторону повстанцев, которые взорвали забор и попытались прорваться на территорию Израиля.

Представители армии отметили, что повстанцы также устроили поджог, после чего скрылись на территории Ливана.

Также стало известно, что из Ливана в сторону Израиля было выпущено три ракеты.

С 10 мая между Израилем и Палестиной произошло обострение, стороны обмениваются выстрелами и ракетными обстрелами. В результате столкновений погибли более 200 человек, раненых не менее 600 человек.