У границы Белоруссии "засекли" наёмников. Лукашенко отдал распоряжение

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что была выявлена группа наёмников на приграничной территории.

Разведка Белоруссии выявила группу наёмников, которая движется в сторону Чернобыля. Неизвестных людей "засекли" у границы с республикой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отслеживать передвижение наёмников.

Он указал на недопустимость пересечения этими гражданами госграницы. Политик пояснил, что неизвестные пока не переходят границу с Беларусью, "опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля",

"Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются", - дал он поручение военным.

Лукашенко добавил, что ему следует докладывать "о малейшем передвижении и об их (наемниках - прим. ред) замыслах". Он также поставил перед руководством Минобороны задачу не допустить того, чтобы противники могли нанести удар по военным России с тыла.