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У границы Белоруссии "засекли" наёмников. Лукашенко отдал распоряжение
10 марта 2022, 16:25 • 124 • В мире
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что была выявлена группа наёмников на приграничной территории.
Разведка Белоруссии выявила группу наёмников, которая движется в сторону Чернобыля. Неизвестных людей "засекли" у границы с республикой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился отслеживать передвижение наёмников.
Он указал на недопустимость пересечения этими гражданами госграницы. Политик пояснил, что неизвестные пока не переходят границу с Беларусью, "опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля",
"Но тем не менее вы их должны видеть, как они передвигаются", - дал он поручение военным.
Лукашенко добавил, что ему следует докладывать "о малейшем передвижении и об их (наемниках - прим. ред) замыслах". Он также поставил перед руководством Минобороны задачу не допустить того, чтобы противники могли нанести удар по военным России с тыла.
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