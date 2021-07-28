У границ России встанет новая армия? Турция и Азербайджан готовятся к "невозможному"

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Меньше года назад в СМИ подобный сценарий называли "невозможным". Но если Анкара и Баку договорятся, то у границ России может встать новая армия.

Меньше года назад в турецких СМИ обсуждался вопрос возможного создания единой пантюркистской армии. Эксперт газеты "Турция" доктор Джемалеттин Ташкыран тогда же отмечал, что подобные вещи кажутся невозможными. Однако допустил такой вариант развития событий при одном условии.

"Об этом пока рано говорить, - отмечал в октябре прошлого года эксперт. - Когда появляется сильная воля, кажется, что вещи, которые сегодня кажутся невозможными, могут случиться за короткое время, в среднесрочной или долгосрочной перспективе".

И теперь спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп заявил о том, что Турция и Азербайджан ведут переговоры по созданию совместной тюркской армии. Если этот план реализуется, то у границ России может встать новая армия.

Азербайджанские СМИ тем временем распространяют сообщение турка и о совместных военных учениях двух республик.

"Несмотря на всё это, наша идея - одна нация, два государства. И так будет всегда, - заявил Шентоп. - В связи с этим прошло много переговоров и заключено много договорённостей".