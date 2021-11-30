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У границ России резко активизировались самолеты-разведчики НАТО

30 ноября 2021, 15:25  •  46 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
О текущем положении дел рассказали в МИД
Страны-участницы Североатлантического альянса всеми силами наращивают напряженность между блоком и нашей державой. В последнее время натовские самолеты проявляют излишнее любопытство к российским границам и постоянно подлетают на критическую дистанцию к нашим рубежам.
О такой тревожной обстановке в приграничных зонах рассказали представители главного внешнеполитического ведомства России. В министерстве отметили, что профильные военные эксперты каждую неделю регистрируют перемещение десятков крылатых натовских шпионов рядом с нашими границами.
Согласно данным, которые опубликованы на официальном сайте российского МИД, на еженедельной основе регистрируется более 50 самолетов и беспилотников, которые навязчиво курсируют вдоль рубежей Российской Федерации.
В профильном министерстве считают, что таким образом военная западная коалиция проверяет Россию на прочность. При этом Москва, которая всегда настроена на конструктивный диалог и мирное урегулирование всех спорных вопросов, проявляет максимальную терпеливость. В ведомстве подчеркнули, что все ответные меры российских военных на провокационные действия НАТО являются "адекватными и сдержанными".
Стоит отметить, что нередко натовская военная техника попадает в курьезные случаи. Недавно в интернет-пространстве появился забавный видеоролик, на котором британский истребитель эпично скатывается с взлетно-посадочной полосы эсминца и отправляется на морское дно.

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