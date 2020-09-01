У границ России готовится новый госпереворот? Южную Осетию предостерегли от революции

Руководитель МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев предостерёг страну от госпереворота. Он заявил, что нельзя допустить в стране революции. Такое заявление Медоев сделал после беспорядков, которые начались из-за смерти цхинвальца Инала Джабиева. Его подозревали в покушении на убийство главы МВД. Сообщалось, что Джабиев после задержания был госпитализирован с травмами в больницу, где скончался, не приходя в сознание.

После этого в стране начались акции протеста. В результате протестующим удалось добиться отставок ряда руководителей.

Врио министра иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев заявил, что виновные в гибели Инала Джабиева должны понести наказание, пишет EADaily. Однако нельзя доводить страну до госпереворота.

"Сотрудники милиции совершили преступление - погиб гражданин РЮО. Виновные должны ответить по всей строгости закона и их непосредственное руководство тоже по цепочке - от руководящего состава до подчинённых", - отметил глава МИД.

Он подчеркнул, что оппозиция требует не наказания для виновных, а смены законно избранной власти. В результате в стране готовы провести майдан.