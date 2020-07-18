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У Горбачёва был реальный шанс остановить НАТО, но он всё упустил - политолог

18 июля 2020, 18:00  •  62 • Политика
У Горбачёва была возможность заключить договор с НАТО, но он её упустил. Политолог подтвердил факт геополитической капитуляции президента СССР.
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв встал на путь геополитической капитуляции, и Нобелевская премия мира его волновала больше, нежели интересы собственной страны, считает российский сенатор Алексей Пушков. Насколько справедлива эта оценка, ответил политолог Владимир Васильев.
Речь идёт о том, как 30 лет назад во время переговоров с немецким руководством Горбачёв внезапно согласился на членство Германии в НАТО. По мнению политолога, тогда у президента СССР была возможность выставить немцам определённые условия, но этот шанс был упущен.
"Горбачёв вполне мог поставить большие финансовые условия, и Германия без сомнений бы на них пошла… Горбачёв этого не сделал, эту возможность упустил", - сказал Владимир Васильев в беседе с Nation News.
Речь идёт о компенсации за перевод военнослужащих из Германии на территорию СССР, обеспечение их жильём, новой работой и так далее. Для этого были все условия, но Горбачёв даже не попытался этого сделать.
Кроме того, по мнению политолога, президент СССР вполне мог получить от Запада "железные" гарантии того, что НАТО не будет расширяться на Восток. Этого Горбачёв тоже не сделал.
"В какой-то форме договор мог быть реально заключён, но заключён он всё-таки не был. Поэтому вся критика, которая высказывается в адрес Горбачёва по этому вопросу, с учётом мнений, на мой взгляд, обоснованна", - подытожил Владимир Васильев.

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