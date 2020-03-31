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У главврача Коммунарки - коронавирус, а у Путина? Песков дал однозначный ответ
31 марта 2020, 21:35 • 24 • Политика
Песков прокомментировал контакт заражённого коронавирусом главврача больницы в Коммунарке с президентом России. "Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё нормально", - заверил пресс-секретарь главы государства.
В Кремле прокомментировали заражение коронавирусом главврача больницы в Коммунарке, с которым неделю назад встречался президент России Владимир Путин. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он поспешил успокоить граждан. По словам пресс-секретаря, российский лидер регулярно проходит тесты на наличие коронавируса, поэтому волноваться не стоит. Здоровье президента России вне опасности.
Ранее стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. При этом всего за неделю до этого доктор встречался с главой государства, показывал ему больницу и находился при этом на достаточно близком расстоянии.
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