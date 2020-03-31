У главврача Коммунарки - коронавирус, а у Путина? Песков дал однозначный ответ

В Кремле прокомментировали заражение коронавирусом главврача больницы в Коммунарке, с которым неделю назад встречался президент России Владимир Путин. С заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он поспешил успокоить граждан. По словам пресс-секретаря, российский лидер регулярно проходит тесты на наличие коронавируса, поэтому волноваться не стоит. Здоровье президента России вне опасности.

"Путин регулярно тестируется на коронавирус, всё нормально", - сказал Песков.

Ранее стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом. При этом всего за неделю до этого доктор встречался с главой государства, показывал ему больницу и находился при этом на достаточно близком расстоянии.