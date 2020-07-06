У Гарри и Меган могут отнять дом: Новые жильцы уже найдены

Инсайдеры сообщили журналистам, что Frogmore Cottage может перейти к другим владельцам. В роскошном особняке вместо принца Гарри с семьёй могут поселиться принцесса Беатрис и её жених Эдоардо, хоть они пока и не сыграли свадьбу.

Намёк на скорый переезд сделал сам без пяти минут принц - в своих соцсетях он опубликовал фото квартиры, в которой влюблённые живут сейчас. Эдоардо подписал снимок так: "Нелегко будет сказать "прощай" этому дому!" Из чего подписчики сразу сделали вывод, что Беатрис и её избранник готовятся к переезду и, вероятнее всего, им отдадут бывшее гнёздышко Гарри и Меган.

Недавно инсайдеры также сообщали, что Меган и Гарри планируют вернуться в Британию, но, очевидно, не навсегда, а лишь на пару недель - повидаться с родными принца. Изначально, заявив о своём желании сложить с себя королевские полномочия, герцоги Сассекские попросили оставить за ними полюбившийся им дом, пообещав платить арендную плату, а также вернуть в казну огромные средства, затраченные на его ремонт, - 2,4 млн фунтов. Но пока возвратили только 18 тысяч.