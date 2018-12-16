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У финишной прямой: После подсчета 90% голосов Кожемяко лидирует на выборах в Приморье
16 декабря 2018, 20:39 • 52 • Политика
Олег Кожемяко, самовыдвиженец и врио главы региона, лидирует на выборах губернатора Приморского края. Как следует из данных ЦИК, в настоящий момент подсчитано уже порядка 90% всех проколов. По итогу Кожемяко набирает почти 60% голосов.
Всего было подсчитано 90,06% всех голосов. В поддержку Кожемяко проголосовали 60,87% всех приморских избирателей, пришедших на выборы.
Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко. В поддержку его кандидатуры отдали свои голоса 25,87% избирателей.
На третьем и четвертом местах - Алексей Тимченко от "Партии роста" и кандидат от партии "За женщин России" Роза Чемерис. Они набрали 5,28% и 3,85% всех голосов соответственно.
По данным регионального избиркома, к 18.00 явка на участки составила 580 285 человек. Это составляет 39,57% от общего числа зарегистрированных в Приморье избирателей.
Также известно, что на этих выборах жители Приморского края активно пользовались приложением для голосования "Мобильный избиратель".
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