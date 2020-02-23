У эвакуировавшего украинцев водителя поднялась температура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил, что у одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Ухани украинцев и иностранцев в Полтавской области, поднялась температура.

Уточняется, что после обследования стало понятно, что это произошло из-за обострения артрита на колене.

«Слава богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа», — цитирует Авакова «СТРАНА.ua».

Вместе с этим он добавил, что все водители, которые участвовали в операции по перевозке людей в больницу, находятся на карантине, а весь транспорт, перевозивший эвакуированных, прошёл дезинфекцию.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Было принято решение направить их на карантин в Новые Санжары.

Такое решение вызвало у местных жителей протесты, которые переросли в беспорядки. Полицией было возбуждено пять уголовных дел.

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