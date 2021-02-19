|
У ЕС и НАТО нет ни одной причины принимать к себе Украину
19 февраля 2021, 17:50 • 78 • Украина
Евросоюз и НАТО практически достигли своих целей на Украине, при этом принимать страну в состав ЕС и Альянса никто не собирается. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.
До конца десятилетия
Членство Украины в Европейском союзе перестало быть гипотетическим, и сейчас это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом было заявлено 18 февраля на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством украинского президента Владимира Зеленского.
При этом Владимир Зеленский так и не пояснил, какие есть основания для такого заявления. По его словам, среди целей официального Киева «евроинтеграция, достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским «зеленым курсом».
Сказка про Евросоюз
Как отметил Сергей Простаков, все то, что произошло плохого на Украине с 2014 года, непосредственно касается Евросоюза. Сказка о вступлении в него была главным пропагандистским мифом Майдана, закончившегося государственным переворотом, утратой территории и войной в Донбассе.
Почему вдруг о членстве Украины в ЕС сейчас заговорил Зеленский, понять легко, уверен эксперт. Оказавшись на посту президента с одними лозунгами, он, последовательно их предав и продолжив кровопролитие и репрессии против всего русского, вынужден менять риторику.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Максим Вручный
Подпишитесь на нас
Загрузка...
78
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 февраля 2021, 21:30
|
16 февраля 2021, 15:20
|
15 февраля 2021, 10:36
|
17 февраля 2021, 23:40
|
17 февраля 2021, 21:50
|
16 февраля 2021, 10:45
|
18 февраля 2021, 02:25