Евросоюз и НАТО практически достигли своих целей на Украине, при этом принимать страну в состав ЕС и Альянса никто не собирается. Об этом в комментарии ФАН рассказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

До конца десятилетия

Членство Украины в Европейском союзе перестало быть гипотетическим, и сейчас это вопрос времени, который должен решиться до конца текущего десятилетия. Об этом было заявлено 18 февраля на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под руководством украинского президента Владимира Зеленского.

При этом Владимир Зеленский так и не пояснил, какие есть основания для такого заявления. По его словам, среди целей официального Киева «евроинтеграция, достижение основных критериев относительно приобретения полноправного членства в НАТО, синхронизация с европейским «зеленым курсом».

Сказка про Евросоюз

Как отметил Сергей Простаков, все то, что произошло плохого на Украине с 2014 года, непосредственно касается Евросоюза. Сказка о вступлении в него была главным пропагандистским мифом Майдана, закончившегося государственным переворотом, утратой территории и войной в Донбассе.

«Именно европейские элиты стремились окончательно уничтожить промышленность Украины, захватить ее рынок своей продукцией и поставить барьеры на пути украинских товаров в страны ЕС, за доступ к кредитам поднять в несколько раз тарифы и выдавить работоспособное население на работу в Европу. Это окончательно предотвращает возможность конкуренции в экономике. В целом их программа почти выполнена, как и американские планы по превращению Украины в агрессивный военный плацдарм против России. При этом членство ни в Евросоюзе, ни в НАТО для этого не предоставлялось, и нет ни одной причины его давать в будущем», — пояснил Сергей Простаков.

Почему вдруг о членстве Украины в ЕС сейчас заговорил Зеленский, понять легко, уверен эксперт. Оказавшись на посту президента с одними лозунгами, он, последовательно их предав и продолжив кровопролитие и репрессии против всего русского, вынужден менять риторику.

«В условиях экономического кризиса и массового недовольства повышением тарифов Зеленский, не собираясь выполнять Минские соглашения, останавливая войну, переходит к пустым обещаниям, которые к тому же невозможно выполнить. От Зеленского членство Украины в ЕС точно никак не зависит, а никакого желания делать это евробюрократы и элиты европейских стран не демонстрируют. Желание отвлечь граждан страны от их проблем со стороны ее президента объяснимо, но вряд ли поможет Зеленскому. Его рейтинги стремительно падают, а подобные пустые обещания способны лишь еще сильнее обрушить их», — заключил Сергей Простаков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.