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У Эрдогана нашли серьезного покровителя в Европе

21 ноября 2020, 20:40  •  135 • Политика
Ангела Меркель и Реджеп Эрдоган. Фото: Ahmed Deeb/dpa/www.globallookpress.com
Президенту обеспечили "политический зонтик" в ЕС
Несмотря на то, что у турецкого главы довольно напряженные отношения с европейскими странами, одна из них явно выражает Эрдогану свое благоприятное расположение. За последние 15 лет Турция активно наладила сотрудничество с одним из ключевых игроков в Европе – Германией. И Меркель сыграла в этом немалую роль.
Как пишет BESA, Реджеп Эрдоган пришел на пост премьер-министра в 2003 году. Меркель получила должность канцлера двумя годами позже. Тогда политики занялись выстраиванием тесных взаимоотношений между странами. Чуть позже, в 2014 году, Эрдоган получил пост президента Турции. И, как указано в статье, с того времени Меркель буквально превратила турецкого лидера в своего протеже.
"Когда Анкара обострила энергетический спор в восточном Средиземноморье, Германия выступила посредником между Турцией и другими членами ЕС – Грецией и Кипром. Это редкое событие – чтобы страна ЕС выступила арбитром в конфликте между членами блока и государством, не являющимся его членом", – приводит перевод текста "Свободная пресса".
Даже во время недавних событий в Нагорном Карабахе, где Эрдоган занял позицию провокатора, Германия довольно сухо высказала свое осуждение. Полагают, что Меркель надеется на сопредседательство турецкого главы в Минской группе, обеспечив ему при этом защиту в ЕС.
"Даже когда Эрдоган вторгся в северную Сирию, Меркель не сделала ничего ощутимого, чтобы остановить его. Фактически, она безоговорочно поддержала этот шаг, интерпретировав его как метод сдерживания притока беженцев в Европу", – пишет издание.
Сейчас Берлин является одним из ключевых партнеров Анкары. К примеру, в Турции зарегистрировано около 7,5 тысяч немецких компаний. Только за прошлый год объем двусторонней торговли между странами составил более 30 миллиардов евро.
"В разгар европейского миграционного кризиса 2015 года, когда Эрдоган отправил почти миллион беженцев в одну только Германию, немецкая автомобильная компания Volkswagen продала Турции более 107 400 автомобилей – это самый высокий показатель с 2002 года. И именно в этот год Эрдоган выиграл выборы в законодательные органы", – сообщается в статье.
Тем не менее, Эрдоган понимает, что такие отношения в последнее время строятся на довольно шаткой платформе. Как пишет издание, через год Меркель покинет свой пост. Рассчитывать на поддержки Германии Турции будет сложней, особенно с учетом, что она вечно подталкивает немцев к участию в конфликтах по всему миру.
Меркель не раз посылала Эрдогану сигналы, что он не сможет постоянно вести себя, как заблагорассудится, не сталкиваясь при этом с неприятными последствиями. Германия показывала, что способна поддаваться политическому шантажу и тянуть за собой всю Европу.

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