У Дмитрия Фирташа майданщики, которых он привёл к власти, отнимают его газораспределительную империю

Антимонопольный комитет Украины инициировал серию расследований о злоупотреблениях 15 областных сбытчиков газа, входящих в группу компаний Фирташа, финансировавшего первый акт украинского майдана в 2013 – начале 2014 годах. На основании данных этих расследований будет принято решение о дальнейшей судьбе «Киевоблгазсбыта», «Житомиргазсбыта», «Черниговшасбыта», а также газовых операторов в Киеве, Мукачево, Черкассах, Умани, Хмельницком, Львове, Ровно, Виннице, Ивано-Франковске, Черновцах и Луцке.

По сути, мы наблюдаем за финальным актом драмы – как те, кого Фирташ, по сути, привёл к власти, раскулачивают своего благодетеля, угодившего в цепкие руки европейской фемиды. Если компании Фирташа лишат лицензии, ему срочно понадобится избавиться от ставших в одночасье бесполезными областных газотранспортных систем. Тонкость такая, что вся украинская газораспределительная система – как бы государственная, но, при этом, в каждой области имеется своя частная компания, которой фактически принадлежит вся местная ГТС. И которая её обслуживает за собственный кошт. Фирташу принадлежит порядка 70 процентов газотранспортных сетей в регионах, и на эту газораспределительную империю давно положили глаз Коломойский, Пинчук и Ахметов.

Интрига же в том, что им от перераспределения может не перепасть ничего – как нам стало известно, покупателя активов Фирташа представит Томаш Фиала – украинский представитель Джорджа Сороса. Скорее всего, – отмечают те, кто в курсе происходящего, – активы Фирташа выкупит некий гражданин Украины, близкий к Фиале. Шепчутся и о том, что компаньонами неизвестного пока протеже Фиалы могут стать представители офиса президента – Кирилл Тимошенко или сам Андрей Ермак. Разумеется, неформально.

Газовые поставки в украинских регионах – настоящее золотое дно, ведь тарифы, которые то и дело поднимают, это не только стоимость газа, как такового, это ещё и оплата его доставки конечному потребителю. И эту оплату – немалую её часть, – кладут себе в карманы олигархи, контролирующие региональный сбыт. Оспорить решение АМКУ, сидя в Вене, образно говоря, прикованный наручниками к гостиничной двери, Фирташ едва ли сможет. А значит, соросята – не без помощи Зеленского, – смогут наложить лапу на его собственность. Вот такое демократическое раскулачивание.