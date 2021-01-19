У депутатов отобрали бюджетную "кормушку". В Петербурге бунт?

Информацию о принятых решениях в беседе с "Невскими новостями" подтвердил собственный источник, отмечая, что городская администрация намерена усилить борьбу с коррупцией. Бюджет в 2021 году и без того сложный, таким образом, сделано всё, чтобы избежать потерь в результате воровства.

В то же время депутаты, как отмечено в материале, посчитали принятые меры "раскачиванием лодки". И более того, Смольному они намекают на проблемы с контрольно-счётной палатой. Мол, или возращайте всё как было, или... Тут следует отметить, что речь идёт о реальных деньгах, которые потребовали вернуть в начале нового бюджетного года. Средства должны были пересчитать и отправить назад руководители городских комитетов и районных администраций. Всем пришло соответствующее письмо от администрации Петербурга, о чём также говорит источник издания.

"У районов изъяли поправку (расходы бюджета, которые планируют сами депутаты, - прим. ред.) на 2021 год, документ комитета финансов, - говорит собеседник журналистов. - Разъяснили, что по возможности будут возвращать эти средства районам в течение года".

Итак, всё затеяно для контроля так называемой "депутатской поправкой". Чем закончится противостояние и состоится ли оно в реальности? Пока бунт лишь закулисный, пусть тревожный для одной из сторон спора.