У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог

На Украине против Петра Порошенко возбуждено сразу 5 уголовных дел.

В первом уголовном деле он обвиняется в государственной измене. Здесь говорится о том, что Порошенко ввел на Украине военное положение после конфликта украинских кораблей с российскими пограничниками в Азовском море, сообщает телеканал "360".

Во втором иске обвинения в отмывании 300 миллионов долларов и уклонении от налогов. Третье обвинение о незаконном получении контроля над телеканалом "Прямой". Четвертое дело о захвате власти. Пятое открыла антикоррупционная прокуратура из-за того, что Порошенко поставил на ведущие должности в компанию "Центрэнерго" своих людей. Именно по этому делу идет доследственная проверка.

Политолог Алексей Якубин уверен, что эти заявления могут стать серьезной проблемой для Петра Порошенко. Есть люди, у которых есть на экс-президента Украины компромат. Это депутатах Александр Онищенко и Андрей Артеменко, которые уехали из страны.

- Они много раз говорили публично, что у них есть доказательства коррупции Порошенко, - поясняет Алексей Якубин.

Александр Онищенко даже написал книгу о влиянии Порошенко на бизнес-интересы страны.

По мнению политолога, если оба вернуться, то Порошенко может ждать суд и дальнейшая судьба Януковича.