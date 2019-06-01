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У депутатов есть компромат на Порошенко, который заставит бежать из страны-политолог
01 июня 2019, 18:39 • 142 • Политика
У депутатов, которые в настоящее время не живут на Украине, есть компромат на Петра Порошенко. Если они вернуться и обнародуют его, то экс-президента Украины может ждать судьба Януковича.
На Украине против Петра Порошенко возбуждено сразу 5 уголовных дел.
В первом уголовном деле он обвиняется в государственной измене. Здесь говорится о том, что Порошенко ввел на Украине военное положение после конфликта украинских кораблей с российскими пограничниками в Азовском море, сообщает телеканал "360".
Во втором иске обвинения в отмывании 300 миллионов долларов и уклонении от налогов. Третье обвинение о незаконном получении контроля над телеканалом "Прямой". Четвертое дело о захвате власти. Пятое открыла антикоррупционная прокуратура из-за того, что Порошенко поставил на ведущие должности в компанию "Центрэнерго" своих людей. Именно по этому делу идет доследственная проверка.
Политолог Алексей Якубин уверен, что эти заявления могут стать серьезной проблемой для Петра Порошенко. Есть люди, у которых есть на экс-президента Украины компромат. Это депутатах Александр Онищенко и Андрей Артеменко, которые уехали из страны.
- Они много раз говорили публично, что у них есть доказательства коррупции Порошенко, - поясняет Алексей Якубин.
Александр Онищенко даже написал книгу о влиянии Порошенко на бизнес-интересы страны.
По мнению политолога, если оба вернуться, то Порошенко может ждать суд и дальнейшая судьба Януковича.
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