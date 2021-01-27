У депутата Госдумы Сопчука конфисковали активы стоимостью в 38 млрд рублей

По решению Замоскворецкого суда Москвы активы депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука общей стоимостью в 38 млрд рублей конфискованы в связи с «отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы».

Депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук лишился своих активов, общая стоимость которых составляет более 38 миллиардов рублей – по решению Замоскворецкого суда Москвы они обращены в доход государства. Соответствующее заявление сделала сегодня пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

По ее словам, на которые ссылается агентство РИА Новости, суд пришел к выводу о необходимости удовлетворить требования, содержавшиеся в исковом заявлении Генпрокуратуры РФ, и изъять у российского парламентария принадлежащие ему доли в уставном капитале ООО «Терней золото» в размере 99,23%, ООО «Партнер ДВ» в размере 0,5%, а также ООО «Омония» в размере 0,27%.

Согласно материалам дела, причиной для конфискации перечисленных активов послужило отсутствие доказательств того, что они были приобретены Сопчуком на законные доходы, указывает издание. Генпрокуратура РФ установила, что депутат Госдумы вел предпринимательскую деятельность незаконно, поскольку занимал в это время государственные должности. Также в действиях парламентария выявили факты противодействия следствию и сокрытия информации от администрации президента, пишет РБК.

Расследование было построено на показаниях партнера Сергея Сопчука, бывшего депутата Госдумы и бывшего первого заместителя губернатора Приморья Василия Усольцева, который также был не вправе вести коммерческую деятельность.

Во время расследования было установлено что в период с 2011 по 2020 год Сопчук вложил в «Терней Золото» свыше 1 млрд рублей, завладев практически всеми акциями компании. Впоследствии парламентарий передал их своей сестре, предпринимателю Людмиле Стуковой, которая также стала ответчиком по иску Генпрокуратуры.

По мнению истца, сделка являлась фиктивной, поскольку депутат продолжил свое участие в деятельности указанной компании, принимая решения как руководитель и снабжая предприятие деньгами.Сама же Стукова не могла заниматься подобной деятельностью, поскольку работала в Уссурийске в филиале территориального фонда ОМС региона. В результате ООО «Терней Золота» смогла завладеть золотоносными участками для разработки и провела геологическую разведку, обнаружим запасы золота и серебра на сумму свыше 38,5 миллиарда рублей.

Прокуратура обвинила главу компании в сокрытии им активов, тайном управлении компанией и обогащении себя за счет эксплуатации данных активов, занимая при этом должность на госслужбе.

Кроме того, судом было установлено, что Сергей Сопчук создавал препятствия для расследования дела. В частности, во время обыска в одной из подконтрольных парламентарию организаций он забрал из помещения финансово-хозяйственную документацию и скрылся.

В свою очередь, правозащитники депутата настаивали на необъективности показаний, которые легли в основу обвинения. Кроме того, адвокаты заявляли о невозможности участия Сопчука в данном деле в качестве ответчика, объясняя эту позицию тем, что он не является владельцем золотодобывающей компании.

В настоящее время вынесенное судом решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Добавим, депутат Госдумы от Приморья Сергей Сопчук является членом политической партии «Единая Россия». Ранее он занимал пост спикера заксобрания Приморского края, затем трудился в должности первого вице-губернатора указанного региона, а с 2017 года был назначен на должность главы межрегионального координационного совета «ЕР» по Приморью, Сахалину и Якутии.