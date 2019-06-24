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У делегата Украины случилась истерика после русского выступления серба в ПАСЕ – видео
24 июня 2019, 22:24 • 98 • В мире
Один из делегатов Украины перебил выступление выступавшего на русском серба. Нардеп Алексей Гончаренко, ранее приходивший в ПАСЕ в перчатках, грубо перебил спикера и стал неистово кричать на весь зал. Инцидент был запечатлен на видео.
Украинский делегат Алексей Гончаренко перебил выступавшего на русском серба Александра Шешеля. Причиной недовольства представителя Незалежной стали слова о трагическом примере Одессы.
Сербский депутат также назвал нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ "большой антироссийской кампанией". Он подчеркнул, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно, передает РИА Новости.
Кроме того, напомнил Шешель и о Крыме. Сербский политик заявил, что "крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие".
На записи с выступления Шешеля слышно, как за кадром Гончаренко, пытаясь перебить спикера, кричит на весь зал.
Даже президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье несколько раз пришлось повторить украинцу, чтобы он не перебивал серба.
В итоге украинец получил замечание, и Шешель закончил свое выступление.
Напомним, что в понедельник в Ассамблее планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в июньской сессии. Вместе с тем в проекте сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
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