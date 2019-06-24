У делегата Украины случилась истерика после русского выступления серба в ПАСЕ – видео

Украинский делегат Алексей Гончаренко перебил выступавшего на русском серба Александра Шешеля. Причиной недовольства представителя Незалежной стали слова о трагическом примере Одессы.

Сербский депутат также назвал нынешнюю ситуацию с делегацией от РФ в ПАСЕ "большой антироссийской кампанией". Он подчеркнул, что каждое решение Ассамблеи без России нелегитимно, передает РИА Новости.

Кроме того, напомнил Шешель и о Крыме. Сербский политик заявил, что "крымчане присоединились к России, потому что не хотели быть сожженными, как другие".

На записи с выступления Шешеля слышно, как за кадром Гончаренко, пытаясь перебить спикера, кричит на весь зал.

Даже президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье несколько раз пришлось повторить украинцу, чтобы он не перебивал серба.

В итоге украинец получил замечание, и Шешель закончил свое выступление.

Напомним, что в понедельник в Ассамблее планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в июньской сессии. Вместе с тем в проекте сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.