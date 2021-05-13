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У чиновников США обнаружили загадочные травмы головного мозга

13 мая 2021, 08:20  •  166 • Политика
Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о том, что среди чиновников США распространился загадочный недуг - некие травмы головного мозга, возможно, вызванные атаками так называемой направленной энергии. Пострадавших уже 130 человек, по данным СМИ.
В США раскручивается новый виток расследования, касающегося атак так называемой направленной энергии на американских чиновников за границей. По информации The New York Times, таких пострадавших госслужащих США уже 130 человек, хотя ранее официально подтверждалось вдвое меньше - около 60 случаев, в основном сконцентрированных в Китае и на Кубе. Плюс травмированные таким образом "офицеры ЦРУ, общее количество которых не разглашается". Известно как минимум о трёх из них.
Издание отмечает, что "загадочные недуги более распространены среди персонала Соединённых Штатов". Речь идёт о неких "таинственных эпизодах, которые привели к травмам головного мозга у шпионов, дипломатов, солдат и других сотрудников США за границей".
Так, в одном из эпизодов, который случился два года назад, некий не названный в публикации военный офицер, служивший за границей, "выехал на своем автомобиле на перекрёсток, после чего его одолели тошнота и головные боли", сообщили аж четыре знакомых с ситуацией источника.
Пока же администрация президента США Джо Байдена так и не определила, кто или что несёт ответственность за все уже случившиеся похожие эпизоды, а также можно ли их расценивать как нападение.
"Хотя некоторые официальные лица Пентагона считают, что за делом, скорее всего, стоит военная разведка России - ГРУ", - добавляет газета, ссылаясь на некие появившиеся доказательства. Но какие именно, не указывается.

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