У четырехдневки и повышения пенсионного возраста есть тайная задумка: Готовится почва под нового премьера

Пенсионную реформу и систему перехода на четырехдневную рабочую неделю вполне можно было объединить, причем сделать это без репутационных рисков, полагает заместитель главного редактора "Взгляда" Петр Акопов. На личной странице в социальной сети Facebook он написал, что ему "было странно, что власти не додумались соединить обе реформы в одну - да, отложив начало внедрения четырехдневки на несколько лет, но привязав ее к пенсионной реформе". Царьград в беседе с Акоповым попросил пояснить идею.

Петр Акопов настаивает, четырехдневная рабочая неделя вполне может стать спасением нового премьер-министра - "а он будет после 2021 года", считает наш собеседник.

"Если эта инициатива будет связана с именем нового премьер-министра, она даст 100 очков ему. То есть не будет ассоциировать ни с Медведевым (премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым - ред.), ни с пенсионной реформой, ни даже с Путиным (президентом России Владимиром Путиным - ред.) по большому счёту, а будет уже с новым человеком связана. Есть и такая задумка. Но это предположение просто. Премьер-министр, я думаю, будет новый сто процентов, после 2021 года, после выборов в Госдуму. Но насчёт того, будут ли это использовать в качестве его раскрутки, как один из способов, переход на четырёхдневную неделю, мы пока можем просто размышлять".

В целом, Акопов склоняется к мнению, что инициатива при верной ее подача интересна.

"Если человек говорит "я принял план о переходе на четырёхдневную неделю" и постепенно будет всё это объясняться, получится хорошо. Это может вполне сыграть на поддержку его популярности, если это будет грамотно сделано".

Есть у Акопова и видение грамотной реализации реформы. Тут вопрос в подсчете экономического и социально эффекта.

"Это надо уже считать, какие отрасли переходят. Там же вопрос в том, какие отрасли можно переводить, какие нельзя. Это принцип. Всё упирается, собственно говоря, в перевод учреждений и госслужащих.

Потому что понятно, это же не значит, что будут работать четыре дня в неделю, например, поликлиники. Поликлиники будут работать, как они и работали, шесть дней в неделю. Просто это позволит занять больше людей, позволит привлечь на рабочие места, график работы многих учреждений останется не четырёхдневным, а пяти- или шести-, тех, которые связаны со здравоохранением. Обучение в школах тоже не будет уменьшено с пяти до четырёх. Просто это позволит занять больше рабочих рук. Но сейчас, это вопрос нескольких лет".