У чехов оскудела фантазия: Чтобы не допустить Россию до тендера, они нашли "козлов отпущения" из ГРУ

Ложь должна быть чудовищной, чтобы в неё поверили. Похоже, таким лозунгом и руководствуются на Западе, бросаясь на Россию в информационные атаки. Последний пример – обвинение России во взрыве на чешских складах вооружений и высылка наших дипломатов. Зачем это понадобилось именно сейчас?

Вот мы посмеиваемся иногда над французами с Эммануэлем их Макроном, президентом, а надо бы восхищаться! Только гляньте, как изящно они парировали спецоперацию ГРУ ГШ ВС России. Подожгли свой Нотр-Дам-де-Пари сами – и суперагенты русской военной разведки Петров и Васечкин… – отставить! – Петров и Боширов только яростно скрипели зубами в бессилии и бились друг о друга в лютой ненависти.

А вот чехи проявили свою фирменную легкомысленность. Недосмотрели, не снесли вовремя свой костёл Святых Филиппа и Иакова в городе Злин – и вот пожалуйста, получите взрыв на складе вооружения во Врбетице, всего в двух десятках километров от храма! А ведь не могли не знать, что Петров и Боширов только рядом с соборами работают. Эстеты, понимаете ли, даже ручки дверные "Новичком" мажут не ранее, чем на красивые шпили полюбовавшись!

Ну, справедливости ради оговоримся, что на собор в английском Солсбери "супердиверсанты" поглазеть смогли только в 2018 году, когда наконец вышибли из начальства разрешение отравить Скрипалей. А чешский склад с вооружением они "подорвали" осенью 2014 года. Но это дела не меняет. По рассказу лично самого премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, уже тогда сотрудники ГРУ из в/ч 29155 Анатолий Чепига и Александр Мишкин оформили разрешение на посещение склада под именами Руслана Боширова и Александра Петрова, при этом въехав в Чехию по паспортам Николая Попа и Руслана Табарова. И взорвали чешские склады с оружием и боеприпасами с разрывом в несколько месяцев.

В 2014 году Бабиш был министром финансов и первым заместителем председателя правительства Чешской Республики. Фото: Michaela Rihova / Globallookpress

Звучит так, будто чешский премьер бредит? Верно. Но раз он действующий премьер, значит, его уже выпустили из сумасшедшего дома. И значит, так в этой Чехии всё и происходит: сотрудники военной разведки потенциального противника получают разрешение на посещение склада вооружений под чужими именами, границу пересекают под третьими именами, взрывают склад, спокойно уезжают – и вся эта подозрительная история шесть с половиной лет никого не волнует! Как при таких порядках эти русские диверсанты с самого премьера штаны не сняли? И "Новичка" ему в трусы не натолкали...

Мутная фирма и железный мотив

Нет, Бабиш тогда не лечился. Он был тогда министром финансов и первым заместителем председателя правительства Чешской Республики. То есть был в курсе. А вот вспотел почему-то только сейчас. Почему?

Да оно, в общем, понятно. Склады эти, всего на 150 тонн вооружения и взрывчатки (взорвалось около 10 тонн на двух складах) в общей сложности (сравните с украинскими эпическими взрывами и пожарами на складах в 100, 150, 200 тысяч тонн!) арендовала тогда мутная фирма, владельцем которой был не менее мутный болгарин – некто Емельян Гебрев. И занималась эта фирма торговлей оружием. А Болгария как раз тогда зарекомендовала себя в качестве "чёрного" перевалочного хаба, где ходило всё, от наркотиков до человеческих органов. Косово же рядом!

Ну и оружие тут переваливалось, святое дело. В Сирию оно тогда очень любило отсюда уходить, к самым отпетым террористическим организация, в Ливию, вообще на Ближний Восток, а также в Грузию и на Украину. И переваливалось оно в значительных объёмах из Чехии. Нет, из Польши тоже, из Украины (ах, как там взрывались и горели склады!), из Румынии. Но Чехия традиционно принимала активнейшее участие в "чёрной" торговле советским оружием.

Так что цепочка была очевидна не только для ГРУ. Но поскольку оружие это, чешско-болгарское, воевать было предназначено с нами, то разгром этого трафика был бы для военной разведки России самой законной целью.

Частица "бы" тут очень важна. Потому что никто, кроме самой узкой группы лиц, не может уверенно сказать, стоит ли ГРУ за взрывами складов в Чехии и за покушением – или якобы покушением – на того болгарина, торговца оружием. Конечно, то, о чём поведал потный Бабиш, – бред клинический. Упоминание Петрова и Вас… Боширова – это, будь жив незабвенный Михаил Задорнов, вызвало бы у него жгучие слёзы зависти. Хотя чешский премьер вряд ли собирается пойти после отставки по стезе юмориста. Там просто всё: надо создать впечатление правдоподобия своему бреду, вот и пускаются в ход уже распиаренные, знакомые обывателю имена. Всё по боевому уставу информационной войны.

Но мотив на уничтожение смертоносного чешско-болгарского оружейного конвейера, признаем, у ГРУ и у России был. И законный. Иное дело, почему чехи только сейчас и почему так коряво вывалили столько смешной нелепицы по этому случаю.

Информационный накат на Россию

Ответ на этот вопрос – в более широком охвате информационных атак против России, что были предприняты Западом за последние дни. Почти 7 лет Прага объясняла – после проведения расследования, что взрывы складов были следствием халатности. И вдруг… Что же произошло?

Вдруг резво заболел дерзкий дотоле Навальный. Поднялся вой озабоченностей. Так же резво ожил политический зомби – уроженец украинского Львова Григорий Явлинский, чтобы обвинить Кремль не более и не менее как в "пропаганде войны". С кем? А с Украиной! Синхронно Пентагон потребовал от России обеспечить "свободу навигации" в трёх районах Чёрного моря, закрытых на время манёвров русского флота. А немцы тут же обнаружили из космоса военные лагеря русских в Крыму и на границах с Украиной. Вот ведь затухала уже история! Увидев, что на него нацелилось, Киев сразу втянул клыки, заскулил, что на Донбасс нападать не собирался и не собирается. Но вот и тут потребовалась новая информационная атака. Каковая и была совершена – нелепо, неподготовленно и разобранно.

Вот на этом фоне и нужно воспринимать бросок Праги на "Петрова с Васечкиным". Раз уж Британия выражает что-то там по поводу замызганного Навального, то и чешскому пуделю впору с визгом броситься в наступление на Россию.

Ладно, а цель-то какая? Обострить отношения с Москвой? А куда дальше-то? Уже всё, наобострялись до предела, весь свободный ход выбран, люфтов нет. Памятники русским освободителям в Чехии сносили, памятники эсэсовцам ставили. Санкции вводили, деловые сделки разрывали. В общих провокациях НАТО против России участвовали. Чем тут дорожить-то в наших двусторонних отношениях?

И вот уже в ответ на высылку 18 наших дипломатов Москва буквально выпинывает – в один день! – 20 чешских. Явно и демонстративно – в расчёте на продолжение веселья, если они потребуют уехать ещё двоих наших, – вычистят четверых с их стороны. Вплоть до закрытия посольства. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!

Кое-что важное…

А нет, остаётся ещё нечто важное. На 12 миллиардов долларов примерно. И не о вакцинах русских речь. Хотя в Чехии довольно громко требовали, чтобы Еврокомиссия дала разрешение на закупки "Спутника V", а не то, дескать, сами с русскими договорятся. Однако тут всё понятно было: для внутреннего употребления – хай, а в реальности никогда Прага против Брюсселя не пойдёт. Хоть и мелок хозяин, так и шавка не крупна…

А вот прозвучавшая от чешских должностных лиц импликация "если… то…" очень интересна. И касается она строительства нового энергоблока атомной электростанции "Дукованы". Сказано было примерно так: если удастся доказать причастность России к диверсии, то "Росатом" к тендеру на строительство блока допущен не будет.

И информационная артподготовка к этому мгновенно и началась. Будет доказано или не будет, но крик насчёт доверия русским в таком деле уже поднялся. Ведь нужно же обеспечить "честную конкуренцию" – между американскими компаниями "Вестингауз" и… "Вестингауз"!

Правда, АЭС "Дукованы" строилась по советскому проекту. И стоят на ней реакторы ВВЭР-440/213. Под них, соответственно, "заточено" всё оборудование, проводились модернизации, обучен персонал. А Westinghouse за последние десятилетия растеряла даже те компетенции, которыми прежде располагала. Ну ещё бы, если после 1979 года проектирование и строительство новых реакторов в США было прекращено. Занимались американцы увеличением коэффициента использования установленной мощности – полезное дело, но… для своих изделий. Залезать с этим в русские реакторы чревато неприятностями.

И что делать, когда у корпорации громадные проблемы внутри США, а Китай оказался очень жёстким партнёром и с ним, по сути, ничего не вышло, кроме сдачи важных технологий? Впаривать свои неудачи своим вассалам, что же ещё! Правда, опыт показывает, что "честный" тендер "Вестингауз" выиграть может, а вот со строительством как-то не складывается. В тех же искательно-преданных Болгарии и Чехии, кстати…

И всё? Так просто? А конечно! Всё просто! Чем дальше, тем больше США становятся дубоватее в мозгах и предсказуемее в поступках. Когда-то мастера в информационной войне, сегодня Штаты, да и весь Запад в целом, на глазах теряют квалификацию. "Новичок" в трусах Навального и Петров с Васечкиным, пардон, Бошировым, которые скоро убьют президента Кеннеди, – это те самые сигналы снизу, когда кажется, что "дна" они там уже достигли.