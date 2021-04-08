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У Брюсселя были причины порвать связи с Москвой – посол ЕС
08 апреля 2021, 15:50 • 136 • Политика
О возобновлении сотрудничества речи пока не идет
Отношения России и Евросоюза сейчас находятся на самом низком уровне. Об этом заявил глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.
"Мы достигли дна",
– признал посол, отметив, что аналогичную оценку можно дать и ситуации в Донбассе.
Между тем, евродипломат продолжает настаивать, что Брюссель разорвал связи с Москвой в 2014 году и отказался развивать общение "не без причины", передает NEWS.ru. Выступая на онлайн-форуме "Северное измерение", Эдерер напомнил, что Евросоюз не признает Крым российским и считает Россию агрессором по отношению к Незалежной.
Ранее за восстановление российско-европейских отношений выступал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. В феврале 2021 г. он прибыл в Москву на переговоры, за что подвергся жесткой критике со стороны западных партнеров и быстро "переобулся". Уже в марте на заседании НАТО Боррель называл Россию "опасным соседом", которого нужно коллективными усилиями загнать "в рамки".
На этом фоне Россия поставила крест на отношениях с ЕС на данном этапе, о чем сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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