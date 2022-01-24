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У британских гранатомётов, переданных Украине, срок годности истекает в 2022 году
24 января 2022, 08:50 • 125 • Украина
У гранатомётов NLAW, которые Великобритания передала Украине для «сдерживания российской агрессии», в 2022 году истекает срок годности. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире телеканала «Первый независимый».
«Оказывается, срок хранения этого (противотанкового — ред.) комплекса 20 лет. То есть, нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — пожаловался он.
А это, по словам экс-СБУшника, наводит на мысли о том, что это вооружение нужно использовать, пока оно не стало непригодным.
Напомним, правительство Великобритании приняло решение о поставках Украине лёгких противотанковых систем — одноразовых гранатомётов NLAW с калибром гранаты в 150 мм. Это оружие идеально для боя в городе.
С 17 по 20 января на аэродром «Борисполь» прибыло восемь военно-транспортных самолётов ВВС Великобритании. Последним приземлилось воздушное судно C-17A Globemaster III, грузоподъёмность которого достигает 77,5 тонн. На его борту могло находиться 24 поддона с противотанковыми комплексами (по девять комплексов на каждом). Всего на Украину было поставлено 1100 гранатомётов NLAW.
Журналист Вячеслав Чечило на примере Грозного предупредил о последствиях применение этого оружия.
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