У британских гранатомётов, переданных Украине, срок годности истекает в 2022 году

У гранатомётов NLAW, которые Великобритания передала Украине для «сдерживания российской агрессии», в 2022 году истекает срок годности. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык в эфире телеканала «Первый независимый».«Оказывается, срок хранения этого (противотанкового — ред.) комплекса 20 лет. То есть, нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются», — пожаловался он.А это, по словам экс-СБУшника, наводит на мысли о том, что это вооружение нужно использовать, пока оно не стало непригодным.Напомним, правительство Великобритании приняло решение о поставках Украине лёгких противотанковых систем — одноразовых гранатомётов NLAW с калибром гранаты в 150 мм. Это оружие идеально для боя в городе.С 17 по 20 января на аэродром «Борисполь» прибыло восемь военно-транспортных самолётов ВВС Великобритании. Последним приземлилось воздушное судно C-17A Globemaster III, грузоподъёмность которого достигает 77,5 тонн. На его борту могло находиться 24 поддона с противотанковыми комплексами (по девять комплексов на каждом). Всего на Украину было поставлено 1100 гранатомётов NLAW.Журналист Вячеслав Чечило на примере Грозного предупредил о последствиях применение этого оружия.