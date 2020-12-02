У Биньямина Нетаньяху и Мухаммеда бен Салмана были веские причины для встречи

Зачем проводить историческую встречу с потенциально серьезными геополитическими последствиями, а потом отрицать ее? Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщается, вылетал на частном самолете в Неом, футуристический город на побережье Красного моря в Саудовской Аравии. Его сопровождали (опять же, по сообщениям) глава Моссада Йосси Коэн и по меньшей мере два других старших военных советника.

Израильские газеты «Гаарец» и «Уолл-Стрит Джорнал» сообщили, что Нетаньяху встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан признал, что наследный принц и госсекретарь встречались, но он категорически отрицал присутствие каких-либо израильтян. Нетаньяху заявил израильским СМИ, что он, как само собой разумеющееся, не обсуждает свои деликатные дипломатические миссии. В израильском кодексе такое отрицание обычно подразумевает, что он действительно был там.

По закону, израильские государственные секреты должны быть одобрены военным цензором, прежде чем они могут быть опубликованы. Тот факт, что утечка информации о встрече Нетаньяху с МБС была одобрена для публикации, наводит на мысль, что Биби хотел, чтобы она просочилась. Эхуд Яари, самый опытный израильский журналист, освещающий Ближний Восток, сказал израильскому телеканалу Channel 12 TV, что эти двое даже встречались раньше.

Возможно, саудовского министра иностранных дел не было рядом, когда Биби прибыл. Но трудно поверить, что Нетаньяху, чей полет отслеживался в интернете редактором «Гаарец», тайно полетит в пункт назначения, где собрались наследный принц и госсекретарь, и не заскочит на встречу.

Возникает вопрос: почему саудовцы утверждают обратное? Переговоры по каналу между Саудовской Аравией и Израилем продолжаются уже несколько месяцев. Речь идет о том, присоединится ли королевство к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Судану в нормализации отношений с Иерусалимом и на каких условиях. Такая сделка необходима для укрепления военно-дипломатического союза против Ирана.

Уходящий президент США Дональд Трамп уже давно надеется провести в Белом доме торжественное подписание мирного договора. Но теперь это очень маловероятно. Даже Помпео это понимает. И все же это достойная цель.

В последние месяцы широко сообщалось, что наследный принц хочет сдвинуть дело с мертвой точки, но сталкивается с сопротивлением со стороны своего престарелого отца, короля Салмана ибн Абдель Азиза, который менее полон энтузиазма. Он является пожизненным сторонником палестинского дела.

МБС, который также является министром обороны, заботится не столько об умиротворении палестинцев, сколько об угрозе, с которой сталкивается Саудовская Аравия со стороны Ирана и его доверенных лиц в Йемене и других местах. Де-факто союз в области безопасности с Израилем уже существует. Но этот союз требует сильного американского участия.

Администрация Трампа все еще находится внутри ситуации, но она также находится на пути к выходу. Саудовцы вполне могут увидеть ценность того, чтобы дать избранному президенту Джо Байдену раннюю дипломатическую победу, став посредником в том, что действительно станет историческим договором.

Но за это придется заплатить новой администрации. Дипломатия администрации Обамы-Байдена стремилась к хорошим отношениям с Ираном. Краеугольным камнем этих усилий стало соглашение о ядерных ограничениях 2015 года, возглавляемое США после четырех лет давления администрации Трампа, и теперь этот пакт умирает. На прошлой неделе международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран обогащает уран примерно в 12 раз выше уровня, разрешенного в соглашении.

Есть некоторые влиятельные демократы, которые хотели бы, чтобы Байден вернулся к прежнему статус-кво. И Саудовская Аравия, и Израиль заявляют, что готовы к новым переговорам, но только в том случае, если эти условия включают в себя строгое ограничение иранских баллистических ракет, прекращение иранской военной поддержки опосредованных армий в Йемене, Ливане, Газе и Сирии, а также гораздо более длительный и более строгий контроль над военным ураном.

Трудно себе представить, что Иран согласится, и это ставит новую администрацию перед выбором: она может встать на сторону Израиля, Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и других суннитских арабских стран или пойти на разрядку с Ираном.

На Байдена будет оказываться давление со стороны Европейского союза и некоторых членов Демократической партии, чтобы он проводил последнюю политику. Но есть четыре старших сенатора-демократа, которые проголосовали против соглашения еще в 2015 году. Добавьте к этому республиканцев, почти все из которых выступали против иранской сделки, и у Байдена есть начало двусторонней внешней политики, к которой он стремится.

Такие политические махинации могут показаться сложными, но они лежат в основе основного факта ближневосточной жизни. Иран представляет угрозу для Израиля и Саудовской Аравии. Чтобы сдержать эту угрозу и в конечном счете отбросить ее, им нужна Америка. Трамп получил это, и очень важно, чтобы Байден тоже это сделал. И Нетаньяху, и МБС очень заинтересованы в том, чтобы помочь ему увидеть свет.