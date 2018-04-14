У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки»

В ночь на 14 апреля 2018 года Америка, Англия и Франция произвели бомбардировку Сирии. Министр обороны США Джеймс Мэттис сообщил, что удар был однократным и что новые обстрелы хоть и не запланированы, но возможны. Видимо, решение будет принято после того, как будет оценена эффективность ночной атаки на исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения. Именно эти цели обозначило командование США.

По имеющейся информации, в результате бомбардировки ущерб был нанесен складам сирийской армии на западе провинции Хомс. Очевидцы сообщили о взрывах в провинции Хама. Ракеты также обрушились на центр Дамаска, в тоже время президентский дворец и правительственный квартал Абу-Румиане не пострадали.

По первым (и не уточненным) данным, сирийская ПВО сбила более 20 ракет западной коалиции. СМИ, со ссылкой на местных жителей, сообщают, что 13 ракет были перехвачены в районе города Кисва, который находится в 15 километрах к югу от столицы.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии перехватили все 12 крылатых ракет, которые были выпущены западной коалицией по военному аэродрому Думейр под Дамаском, сообщили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны РФ, в ходе атаки на военный аэродром Думейр, дислоцированный на востоке от Дамаска, были перехвачены все 12 крылатых ракет, выпущенных по цели. В отражении удара по аэродрому были задействованы сирийские средства ПВО — С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат». «Эти комплексы были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе», — заявили в Минобороны РФ.

Всего же, по информации нашего военного ведомства, из 103 крылатых ракет 71 была уничтожена в воздухе.

Глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что у него нет сведений об участии российских ПВО в отражении удара. «Единственная реакция, о которой мне сейчас известно, это сирийские ракеты „земля-воздух“… Я не знаю о какой-либо активности русских, я не знаю в полной мере о действиях сирийского режима. Детали будут известны утром», — уточнил Данфорд.

По словам Джеймса Мэттиса, сегодня США и союзники потратили в 2 раза больше ресурсов, чем в 2017 году. Тогда, напомним, в ночь на 7 апреля эсминцы ВМС США «Росс» и «Портер», находящиеся в акватории Средиземного моря, нанесли удар 59 крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской авиабазе Шайрат (провинция Хомс).

Трамп, в телеобращении к американцам вспоминая ту атаку, заявил, что прошлогодняя бомбардировка уничтожила 20% сирийской авиации. Тем не менее, авиабаза Шайрат, пусть и пострадала, однако не была разрушена, хотя после такого массированного удара от нее не должно было остаться камня на камне.

Что интересно: после той атаки было выдвинута масса всевозможных версий. В их числе интернет-издание США Veterans Today, ссылаясь на своих инсайдеров в Пентагоне, сообщило сенсационную новость. Оказывается, 29 «Томагавков» рухнули в море, так и не долетев до берега. По мнению этого портала, виной провальной атаки могли быть российские системы РЭБ, которые создали помехи для GPS-сигналов, корректирующих траектории полетов крылатых ракет. Да и по нашим источникам, по аэродрому Шайрат ударили только две трети запущенных «Томагавков», остальные — пропали.

Некоторые российские и западные эксперты поспешили опровергнуть выводы Veterans Today, мол, полет «Томагавков» проходил по ливанской долине Бека, рельеф которой однозначно не давал нашим установкам «Борисоглебск-2» и «Рычаг-АВ», базирующимся в Тартусе и в Хмеймиме, выключить «мозги» американских крылатых ракет.

Как бы там ни было, но «Свободная Пресса» предположила, что «есть большая вероятность, что Пентагон попробует взять реванш», конечно, если издание Veterans Today не ошиблось в своих предположениях.

Уже тогда было ясно, что для американцев повторный удар является не только делом военного престижа, но убедительным способом давления, как на врагов, так и на союзников.

И вот год спустя Трамп за несколько дней до нынешней атаки неожиданно для всех написал в Twitter: «Россия пообещала сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии. Будь готова, Россия, потому что они будут прилетать — хорошие, новые и «умные».

Для тех, кто следит за развитием американских военных программ, заявление Трампа о «новых и умных «Томагавках», вряд ли вызывает удивление. Как раз оно было вполне ожидаемым, как и желание Пентагона испытать супер ракеты в реальных условиях. К слову, в начале этого года на Капитолии состоялось несколько закрытых совещаний, на которых обсуждались новые возможности в будущих войнах с учетом конкретных достижений главных противников — России и Китая.

«Сегодня, в постиндустриальную эпоху, наша стратегия строится вокруг предположения о том, что у нас есть GPS и спутниковая связь. Мы и в самом деле являемся очень смертоносными, когда у нас есть эти вещи, — не так давно заявил Ричард Целлман, командир 1-й Космической бригады США, базирующейся в Колорадо. — Но если их отключить, мы должны будем вернуться к временам индустриальной армии, когда для победы нужно было в три раза больше солдат, чем у противника».

Ричард Целлманн фактически признал, что американская армия не горит желанием воевать против тех, у кого есть мощные системы РЭБ. Именно поэтому так важны для Пентагона технологии non-GPS (без GPS), которые и должны были стать «новым, хорошим и умным» оружием против «всяких животных».

Фотогалерея 36 США, Франция и Великобритания ударили по Сирии США, Франция и Великобритания ударили по Сирии США усилили средиземноморскую группировку Особо отметим, что DARPA, Агентство оборонных передовых исследовательских проектов Минобороны США, еще несколько лет назвала самым приоритетным проектом «разработку нового поколения точных инструментов навигации и синхронизации, которые могут работать без GPS». Оставив за скобками скупые технические подробности о технологии non-GPS, DARPA, отметим лишь, что местоположение крылатых ракет будет определяться без спутникового навигационного сигнала — за счет стационарных наземных средств. Для этого будут использоваться самые точные атомные часы с временной задержкой менее 1 секунды за 5 миллиардов лет. И сам сигнал, скорей всего, будет не электромагнитным, а инфракрасным или лазерным. Кстати, об этом еще в 2004 году писали ведущие специалисты Корнельского университета (Итака, штат Нью-Йорк). При этом навигация должна включаться на тепловое излучение двигателей «Томагавков», чтобы не выдать маяки раньше времени. Технически реализовать такую навигацию агентству DARPA вполне под силу. В то же время, назвать данные дорогостоящие американские технологии non-GPS панацеей от российских РЭБ не получится. Наземные маяки должны быть спрятаны вдоль предполагаемого маршрута крылатых ракет, так как для их работы требуются прямые линии визирования. Кроме того, любой дождь, дым или пыль резко снижает эффективность такого рода позиционирования «Томагавков». Война с Америкой в Сирии: на грани или уже за гранью? Вообще, вся предшествующая удару шумиха в западных СМИ напоминала своеобразный вызов Пентагона на технологическую дуэль Минобороны РФ, причем на глазах всего мира. Как-никак, мир мог стать свидетелем чудовищной презентации инновационных ракет-убийц и неоспоримого преимущества Америки. Нельзя было исключать, что янки и впрямь способны были нанести мощный удар по армии Асада. Судя по первой информации и сдержанной реакции Джозефа Данфорда, ночной ракетный удар по Сирии явился серьезным экзаменом как для сирийских, так и для российских система ПВО и РЭБ. Если сведения Дамаска о десятках сбитых «Томагавках» подтвердятся, то репутационный ущерб США превысит стоимость материальных разрушений на территории САР. В то же время, не стоит сбрасывать со счетов, что американцы испытывали некие «новые и умные» ракеты, в том числе и без GPS наведения. Война в Сирии: Командование сирийской армии заявило о последствиях ракетного удара

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