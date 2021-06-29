У Белоруссии украли ещё одни международные соревнования

Минск лишён права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Во Всемирной легкоатлетической ассоциации сослались на "неопределённости в дипломатических отношениях".

У Белоруссии отняли право на проведение командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года. Соревнования были перенесены из Минска, говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).

В качестве предлога была использована отговорка о "неопределённости в дипломатических отношениях". Также в спортивной организации заявили об ограничениях на международные поездки в отношении Белоруссии.

World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и белорусской федерации лёгкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести данное мероприятие, несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению,

- гласит официальное заявление.

Таким образом в организации фактически признают, что была оказано внешнее давление для лишения Белоруссии очередных соревнований. Напомним, что и Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске.