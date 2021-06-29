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У Белоруссии украли ещё одни международные соревнования
29 июня 2021, 18:00 • 48 • Политика
Минск лишён права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Во Всемирной легкоатлетической ассоциации сослались на "неопределённости в дипломатических отношениях".
У Белоруссии отняли право на проведение командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года. Соревнования были перенесены из Минска, говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
В качестве предлога была использована отговорка о "неопределённости в дипломатических отношениях". Также в спортивной организации заявили об ограничениях на международные поездки в отношении Белоруссии.
- гласит официальное заявление.
Таким образом в организации фактически признают, что была оказано внешнее давление для лишения Белоруссии очередных соревнований. Напомним, что и Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске.
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