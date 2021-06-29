Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Страшное лицо" не помогло: Яков Кедми о реакции Лондона на открытый р...
Назначена дата главного госпереворота лета: "Вот, собственно, и всё"
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дал...
Никита Михалков уместил в 10 слов итоги встречи Путина и Байдена
Главная / Политика

У Белоруссии украли ещё одни международные соревнования

29 июня 2021, 18:00  •  48 • Политика
Минск лишён права проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Во Всемирной легкоатлетической ассоциации сослались на "неопределённости в дипломатических отношениях".
У Белоруссии отняли право на проведение командного чемпионата мира по спортивной ходьбе 2022 года. Соревнования были перенесены из Минска, говорится на сайте Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
В качестве предлога была использована отговорка о "неопределённости в дипломатических отношениях". Также в спортивной организации заявили об ограничениях на международные поездки в отношении Белоруссии.
World Athletics по-прежнему доверяет местному оргкомитету и белорусской федерации лёгкой атлетики, которые много и хорошо поработали, чтобы провести данное мероприятие, несмотря на проблемы, созданные пандемией, и сожалеет, что обстоятельства, не зависящие от них, привели к этому решению,
- гласит официальное заявление.
Таким образом в организации фактически признают, что была оказано внешнее давление для лишения Белоруссии очередных соревнований. Напомним, что и Международный союз биатлонистов решил не проводить в 2022 году этап Кубка мира IBU по биатлону в Минске.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






48
Источник
Похожие новости
29 июня 2021, 05:10
Россия насмехается над США: В Китае объяснили, к чему это приведёт
29 июня 2021, 01:30
"Не признаём": Литва отказалась отпускать Белоруссию из "Восточного партнёрства"
29 июня 2021, 08:50
Байден выдвинул России дерзкий ультиматум: "Там, где нам интересно"
29 июня 2021, 10:40
Истребители массово взмыли над Крымом на фоне стартовавших учений Sea Breeze
29 июня 2021, 01:30
"Все понимают, чем это закончится для Британии": В Крыму предупредили о провокациях на Sea Breeze-21
29 июня 2021, 01:30
Посол США раскрыл одну из тем переговоров Путина и Байдена: "Первоочередной вопрос"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2021, 07:20
"Зависшие" корабли возле Японии вызвали беспокойство. Захарова уже дала намёк
27 июня 2021, 11:00
Неудобно получилось: Зеленского вызвали в Лондон и дали инструкции
27 июня 2021, 14:40
Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste
28 июня 2021, 04:25
Доктор наук о призывах политиков к обязательной вакцинации: "Меня уже начинает потряхивать"
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
24 июня 2021, 05:05
Британцы разобрались в провокации с эсминцем быстрее властей: "Мы тыкаем палкой в медведя"
26 июня 2021, 02:55
Украинский самолёт начал крушить имущество НАТО, едва долетев до Великобритании
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.