У Белоруссии украли ЧМ по хоккею - 2021: "Кто-то надавил на спонсоров турнира" - президент IIHF

Под давлением Запада у Белоруссии отобрали право принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Информацию официально подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).

Неделей ранее ряд крупных западных компаний отказались спонсировать международные соревнования, если они будут проходить в Белоруссии. Под их давлением президент IIHF Рене Фазель созвал в понедельник совещание, на котором было принято решение лишить Минск чемпионата.

Фазель также отметил, что кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесён из Белоруссии,

- пишет ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Однако после протестов в Белоруссии по поводу результатов выборов президента страна оказалась под сильным давлением Запада. Но в отличие от Украины, глава Белоруссии не поддался на это давление, и теперь Минску строят мелкие пакости вроде лишения права принять ЧМ по хоккею - 2021.