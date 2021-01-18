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У Белоруссии украли ЧМ по хоккею - 2021: "Кто-то надавил на спонсоров турнира" - президент IIHF

18 января 2021, 22:55  •  77 • Политика
Минск не примет чемпионат мира по хоккею в 2021 году. "Кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесён из Белоруссии", - оправдался за позорное решение президент IIHF Рене Фазель.
Под давлением Запада у Белоруссии отобрали право принять чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Информацию официально подтвердила Международная федерация хоккея (IIHF).
Неделей ранее ряд крупных западных компаний отказались спонсировать международные соревнования, если они будут проходить в Белоруссии. Под их давлением президент IIHF Рене Фазель созвал в понедельник совещание, на котором было принято решение лишить Минск чемпионата.
Фазель также отметил, что кто-то надавил на спонсоров турнира с тем, чтобы они отказались спонсировать турнир, если он не будет перенесён из Белоруссии,
- пишет ТАСС.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею должен был пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года в Минске и Риге. Однако после протестов в Белоруссии по поводу результатов выборов президента страна оказалась под сильным давлением Запада. Но в отличие от Украины, глава Белоруссии не поддался на это давление, и теперь Минску строят мелкие пакости вроде лишения права принять ЧМ по хоккею - 2021.

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