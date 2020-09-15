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У Белоруссии появился повод признать Крым российским

15 сентября 2020, 23:20  •  127 • Политика
Фото:Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для этого все сделали украинские депутаты
Депутаты Верховной рады сегодня отказались признавать президента Белоруссии Александра Лукашенко легитимным главой государства, тем самым Киев может не только потерять важного экономического и политического союзника, помогавшего Украине урегулировать конфликт в Донбассе, но и подвести бацьку к признанию Крыма российским.
С таким прогнозом выступила киевский эксперт Елена Дьяченко. Она отметила, что вся вина за последствия такого решения ляжет на плечи тех депутатов, кто отдал свои голоса "за" него.
"Если после сегодняшнего заявления Рады о непризнании выборов в Беларуси развалится переговорная площадка ТКГ а Минск признает Крым российским, винить в этом стоит 228 проголосовавших за это только что", – написала политолог в "Фейсбуке".
Дьяченко обратила внимание на тот факт, что даже спикер парламента Дмитрий Разумков перед голосованием не произнес обычную фразу – "прошу пидтримати" (прошу поддержать – ред.).
С ней в комментариях согласились пользователи, посчитав, что народные избранники своими руками уничтожают государство. Далее орфография и пунктуация сохранены оригиналов:
""Всё для процветания страны делают))", "У меня такое впечатление, что они в турборежиме решили покончить с государством, выдавая раз за разом такие политические кульбиты, что каждый из них нитка за ниткой рвет верёвку стопора ножа гильотины, готовой рвануться вниз и снести голову этой страны ... У идиотизма нет дна!", "Тупоголовые...""
Другой политолог с берегов Днепра указал, сколько одним решением Рады может потерять Киев.
"Суверенитет и независимость Беларуси украинские депутаты "уважают", а суверенитет и независимость Украины, судя по всему, нет. Иначе как объяснить демонстративную попытку испортить отношения с 5 по объему товарооборота партнером нашей страны в угоду кураторам из западных бэк-офисов?" – недоумевает эксперт Даниил Богатырев.
По его мнению, после сегодняшнего решения власти Незалежной могут вычеркнуть Белоруссию из списка дружественных стран, которые с "революции гидности" продолжали поддерживать киевский режим. К тому же страна теряет переговорную площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Себе во вред, в угоду Штатам… и Польше", – констатировал Богатырев.
Напомним, Рада 228 голосами отказалась признавать президентские выборы в Белоруссии, поскольку они прошли с нарушениями и были непрозрачными, передает "112".

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