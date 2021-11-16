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У Белоруссии могут отобрать самолёты: Европа согласовала пятый пакет санкций

16 ноября 2021, 07:10  •  112 • Политика
У Белоруссии могут отобрать самолёты на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей. Накануне верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о согласовании пятого пакета санкций против республики.
По его словам, уже в ближайшие дни новый пакет ограничений будет окончательно оформлен. Он уточнил, что после расширения критериев санкционного режима Евросоюз сможет включать в черный список тех, кого он считает причастными к доставке мигрантов к границам ЕС.
При этом некоторые детали нового пакета раскрыл министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени. По его словам, новые ограничения в адрес Белоруссии включают такую меру, как разрыв лизинговых контрактов с авиакомпанией "Белавиа". Стоит отметить, что в лизинге находится больше половины воздушного парка этой компании. Как уточнил Коувени, "Белавиа" взяла в лизинг 17 самолетов через ирландские компании. По его словам, самолеты необходимо будет вернуть или же по этому поводу придётся проводить судебное разбирательство.

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