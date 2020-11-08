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У Белого дома демонстранты с надувным Трампом призвали его к отставке

08 ноября 2020, 21:00  •  48 • В мире
Протестующие в Вашингтоне устроили демонстрацию возле Белого дома. Активисты вышли с плакатами, призывающими подсчитать каждый голос. Манифестанты шествуют по улицам и требуют от Трампа уйти в отставку. Они несут надувную куклу в виде действующего главы государства.
В столице США в ходе продолжающегося процесса подсчёта голосов в спорных штатах вовсю призывают Дональда Трампа уйти с поста. У Белого дома появилось несколько сотен активистов. Они несут с собой надувную куклу Трампа и скандируют, чтобы действующий лидер покинул свой пост.
Кроме того, манифестанты выступают за то, чтобы каждый голос на выборах был подсчитан.
Ранее сторонники Трампа обратились в суды с требованием произвести подсчёт законных бюллетеней. В штабе действующего лидера отметили готовность юридически добиться справедливого подсчёта голосов на выборах.
В Вашингтоне сейчас дежурят усиленные наряды полиции, они не вмешиваются в происходящее, обстановка спокойная.
Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели ещё не во всех штатах. Трамп в ночь на 4 ноября заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".

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