У Белого дома демонстранты с надувным Трампом призвали его к отставке

В столице США в ходе продолжающегося процесса подсчёта голосов в спорных штатах вовсю призывают Дональда Трампа уйти с поста. У Белого дома появилось несколько сотен активистов. Они несут с собой надувную куклу Трампа и скандируют, чтобы действующий лидер покинул свой пост.

Кроме того, манифестанты выступают за то, чтобы каждый голос на выборах был подсчитан.

Ранее сторонники Трампа обратились в суды с требованием произвести подсчёт законных бюллетеней. В штабе действующего лидера отметили готовность юридически добиться справедливого подсчёта голосов на выборах.

В Вашингтоне сейчас дежурят усиленные наряды полиции, они не вмешиваются в происходящее, обстановка спокойная.

Президентские выборы в США прошли во вторник. Итоги голосования подвели ещё не во всех штатах. Трамп в ночь на 4 ноября заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы".