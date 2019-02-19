У бельгийских коллаборационистов решили отобрать пенсии за службу у Гитлера

Парламент Бельгии решил отобрать у бельгийских коллаборационистов выплаты в размере около 400-1300 евро, которые Берлин им до сих пор переводит по решению Адольфа Гитлера за службу.

Бельгийские коллаборационисты, воевавшие в годы Второй мировой войны на стороне нацистской Германии, до сих пор получают от властей ФРГ пособия, которые им в 1941 году пообещал Адольф Гитлер. Об этом сообщают СМИ.

Согласно предварительным данным, речь идет о 30 пожилых бельгийцах, служивших в рядах "Ваффен-СС". Каждый из них получает от Берлина от 425 до 1275 евро.

Как передает The Brussels Times, выплаты были гарантированы самим фюрером Третьего рейха за "лояльность", а ФРГ является официальной правопреемницей несуществующей страны. Однако комитет парламента Бельгии по иностранным делам намерен положить конец этому, рассмотрев резолюцию, направленную на решение проблемы дипломатическим методом.

Абсурд заключается в том, что проведенное время в тюрьме за коллаборационизм засчитывалось за службу. При этом принудительно работавшие в Германии бельгийцы получали всего в 50 евро в месяц в качестве компенсации.