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У бедняков в России появится шанс на квартиру? Путин поставил правительству сжатые сроки

19 июля 2019, 10:39  •  95 • Политика
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать к 10 октября 2019 года механизмы обеспечения семей российских граждан, имеющих невысокие доходы, жильем при условии его сохранения в собственности государства. Кроме того, сообщает пресс-служба Кремля, глава Кремля поручил сформировать земельные участки для предоставления под строительство индивидуального жилья.
Такие поручения глава государства отдал по итогам проверки исполнения закона и решений президента по вопросам жилищного строительства. Как говорится в документе, в целях улучшения жилищных условий населения, а также для увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", правительству России поручено обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем доходов.
Президент также распорядился провести централизацию функций технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования на уровне субъектов РФ.
Уже к 1 сентября Путин ждет от правительства и региональных властей предложений по вопросу целесообразности ограничения субсидий гражданам однократным предоставлением за счет бюджетных средств, а также компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам.
Еще одно поручение главы государства затрагивает формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также достижение объемов ввода в эксплуатацию жилья к 2024 году на уровне более 40 миллионов квадратных метров в год. При этом необходимо будет утвердить планы строительства соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов, отмечается в документе.

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