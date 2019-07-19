У бедняков в России появится шанс на квартиру? Путин поставил правительству сжатые сроки

Такие поручения глава государства отдал по итогам проверки исполнения закона и решений президента по вопросам жилищного строительства. Как говорится в документе, в целях улучшения жилищных условий населения, а также для увеличения к 2024 году объемов строительства жилья в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", правительству России поручено обеспечить разработку дополнительных механизмов обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем доходов.

Президент также распорядился провести централизацию функций технического заказчика по строительству жилищного фонда социального использования на уровне субъектов РФ.

Уже к 1 сентября Путин ждет от правительства и региональных властей предложений по вопросу целесообразности ограничения субсидий гражданам однократным предоставлением за счет бюджетных средств, а также компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам.

Еще одно поручение главы государства затрагивает формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также достижение объемов ввода в эксплуатацию жилья к 2024 году на уровне более 40 миллионов квадратных метров в год. При этом необходимо будет утвердить планы строительства соответствующей инфраструктуры и индустриальному строительству домов, отмечается в документе.