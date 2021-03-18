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У Байдена заподозрили глубокую деменцию и стремление прогнуть весь мир

18 марта 2021, 12:55  •  161 • Политика
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Действия США резко обостряют ситуацию на международной арене
Новые американские санкции являются предпольем полномасштабной войны, уверен полковник в отставке Виктор Баранец.
В очередном пакете ограничений Вашингтон наложил запрет на торговлю оружием с Москвой. Американцы также всеми силами стараются противостоять реализации проекта "Северный поток – 2". По мнению эксперта, такие действия нельзя назвать иначе, как "бандитские методы ведения политики".
"Они попутали берега, США уже повелевают каждым настроением", – с негодованием констатирует Баранец.
В беседе с изданием "ПолитРоссия" эксперт отметил, что Вашингтон пытается навязать свою волю всему миру. Американцы считают уместным диктовать свои правила общения с Россией другим странам.
По мнению эксперта, российская сторона на данный момент разрабатывает стратегию, которая могла бы поставить американцев на место – текущее положение дел уже не входит ни в какие рамки адекватного ведения политики.
Баранец также добавил, что вышедшие за пределы разумности действия США осуществляются администрацией, которую возглавляет болеющий "глубокой деменцией" президент.
По мнению эксперта, в нелегком противостоянии Америки нашей стране поможет Китай. Пекин придерживается самостоятельной линии. На данный момент китайцы стали основным союзником Москвы в борьбе с глобальным хамством США.
Напомним, отношения России и США оказались на грани разрыва из-за очередного антироссийского выпада Вашингтона. Наша страна решила перейти к активным действиям, и уже 20 марта Америку покинет посол РФ в США Анатолий Антонов.

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