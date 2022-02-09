У Байдена заметили опасный симптом. Конгрессмены взволнованы здоровьем президента

Почти 40 конгрессменов подписались под призывом к американскому лидеру Джо Байдену пройти когнитивный тест.

Недавняя вспышка агрессии со стороны президента США вызвала беспокойство в рядах конгрессменов. Десятки политиков подписались под призывом экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который призвал Джо Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.

Поводом для усиленного внимания к состоянию здоровья американского президента стал момент на его недавней пресс-конференции. Тогда на вопрос журналиста об инфляции Байден ответил грубостью.

По мнению подписантов обращения, повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список десяти признаков снижения умственных способностей, а потому Байдену необходимо провести диагностику.

"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd.