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У Байдена заметили опасный симптом. Конгрессмены взволнованы здоровьем президента

09 февраля 2022, 23:15  •  47 • В мире
Почти 40 конгрессменов подписались под призывом к американскому лидеру Джо Байдену пройти когнитивный тест.
Недавняя вспышка агрессии со стороны президента США вызвала беспокойство в рядах конгрессменов. Десятки политиков подписались под призывом экс-врача Белого дома Ронни Джексона, который призвал Джо Байдена пройти тест на выявление нарушений когнитивных функций.
Поводом для усиленного внимания к состоянию здоровья американского президента стал момент на его недавней пресс-конференции. Тогда на вопрос журналиста об инфляции Байден ответил грубостью.
По мнению подписантов обращения, повышенная нервная возбудимость, согласно Ассоциации Альцгеймера, входит в список десяти признаков снижения умственных способностей, а потому Байдену необходимо провести диагностику.
"Мы полагаем, что, независимо от пола, возраста или принадлежности к политической партии, все президенты должны следовать примеру бывшего президента Трампа, чтобы документально подтвердить и продемонстрировать здоровые умственные способности", - говорится в письме, копия которого размещена на сайте сервиса облачного хранения документов Scribd.

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