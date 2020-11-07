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У Байдена отобрали 11 голосов: Часть СМИ снизила результат кандидата от демократов
07 ноября 2020, 12:00 • 133 • Политика
Часть американских СМИ снизила число голосов выборщиков у Байдена до 253. Среди них газета The New York Times, телекомпании NBC, ABC и CNN.
Ряд ведущих американских СМИ изменил предварительные результаты президентских выборов в США. Они снизили число голосов, которые набрал кандидат от демократов Джо Байден.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп набрал на выборах президента США 214 голосов выборщиков, а его соперник Джо Байден 264 голоса. Теперь же The New York Times и телекомпании NBC, ABC и CNN сообщают, что у Байдена 553 голоса, а у Трампа – 213. При этом Агентство Associated Press и телеканал Fox News остались верны прежним цифрам.
Напомним, что каждому из кандидатов для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас главная интрига развернулась вокруг результатов в штате Пенсильвания. Там кандидаты идут почти вровень, и победитель получит в свою копилку 20 голосов выборщиков. Для Байдена это означает автоматическую победу, а для Трампа – возможность продолжить борьбу.
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