У Байдена отобрали 11 голосов: Часть СМИ снизила результат кандидата от демократов

Ряд ведущих американских СМИ изменил предварительные результаты президентских выборов в США. Они снизили число голосов, которые набрал кандидат от демократов Джо Байден.

Изначально сообщалось, что Дональд Трамп набрал на выборах президента США 214 голосов выборщиков, а его соперник Джо Байден 264 голоса. Теперь же The New York Times и телекомпании NBC, ABC и CNN сообщают, что у Байдена 553 голоса, а у Трампа – 213. При этом Агентство Associated Press и телеканал Fox News остались верны прежним цифрам.

Напомним, что каждому из кандидатов для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков. Сейчас главная интрига развернулась вокруг результатов в штате Пенсильвания. Там кандидаты идут почти вровень, и победитель получит в свою копилку 20 голосов выборщиков. Для Байдена это означает автоматическую победу, а для Трампа – возможность продолжить борьбу.