Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, чем грозит президенту США публикация переписки его сына с Пентагоном. У Джо Байдена большие проблемы?

Материалы, найденные Министерством обороны России, показали, что сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - причастен к финансированию американских биолабораторий на Украине, которые работали со смертельно опасными патогенами. Об этом стало известно из переписки Хантера с Пентагоном и работавшими на Украине американскими подрядчиками.

Теперь Россия намерена обнародовать эти данные в ООН. Александр Перенджиев в разговоре с "Народными новостями" отметил, что, скорее всего, эти данные будут вынесены на суд общественности в мае. Он выразил уверенность, что находящаяся у власти в США и в Европе элита будет молчать, делая вид, что ничего не произошло, а вот оппозиция с большой охотой ухватится за предоставленную возможность потопить конкурентов. В первую очередь речь, разумеется, идёт о бывшем президенте США Дональде Трампе, который не оставляет надежду вернуться в Овальный кабинет.

Будут использовать публикацию данной переписки против самого Джо Байдена, а также против его семьи и, в частности, против Хантера. Ведь в США идёт серьёзная внутриполитическая борьба,

- отметил Перенджиев.

Ранее депутат Госдумы и актёр Дмитрий Певцов сравнил публикацию переписки Байдена-младшего с Уотергейтским скандалом, который закончился импичментом президента США Ричарда Никсона.