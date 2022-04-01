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У Байдена большие проблемы. Чем грозит публикация переписки сына президента США
01 апреля 2022, 23:15 • 98 • Политика
Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев рассказал, чем грозит президенту США публикация переписки его сына с Пентагоном. У Джо Байдена большие проблемы?
Материалы, найденные Министерством обороны России, показали, что сын президента США Джо Байдена - Хантер Байден - причастен к финансированию американских биолабораторий на Украине, которые работали со смертельно опасными патогенами. Об этом стало известно из переписки Хантера с Пентагоном и работавшими на Украине американскими подрядчиками.
Теперь Россия намерена обнародовать эти данные в ООН. Александр Перенджиев в разговоре с "Народными новостями" отметил, что, скорее всего, эти данные будут вынесены на суд общественности в мае. Он выразил уверенность, что находящаяся у власти в США и в Европе элита будет молчать, делая вид, что ничего не произошло, а вот оппозиция с большой охотой ухватится за предоставленную возможность потопить конкурентов. В первую очередь речь, разумеется, идёт о бывшем президенте США Дональде Трампе, который не оставляет надежду вернуться в Овальный кабинет.
- отметил Перенджиев.
Ранее депутат Госдумы и актёр Дмитрий Певцов сравнил публикацию переписки Байдена-младшего с Уотергейтским скандалом, который закончился импичментом президента США Ричарда Никсона.
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