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У Байдена больше нет сил: За Россией будет присматривать специальный "царь"

15 апреля 2021, 19:15  •  172 • Политика
Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с действиями России. "Это даёт право Байдену создать пост специального "царя" - в данном случае по разрешению ситуации с Россией", - комментирует ситуацию политолог Малек Дудаков.
Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с "русским вмешательством" в американские выборы, хакерскими атаками и военными учениями у границ Украины, сообщает FoxNews. Что это означает, объяснил политолог Малек Дудаков.
Прежде всего он указал, что это далеко не первая "чрезвычайная ситуация", которую объявляет Байден. Едва придя к власти, он объявил "климатическую чрезвычайную ситуацию" - из-за выбросов углекислого газа и глобального потепления. При этом режима ЧС из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой, худшего за последние 15 лет, он объявлять пока не спешит.
Режим ЧС - это бюрократическая процедура, которая позволяет профильным ведомствам направлять деньги из своих экстренных фондов на её решение. Кроме того, она даёт право Байдену создать пост специального "царя" - в данном случае по разрешению ситуации с Россией,
- пишет Малек Дудаков в своём Telegram-канале.
Эксперт отмечает, что кандидат на должность такого "царя" уже подобран. Это Мэтью Рожански. Его планируют назначить президентским советником по делам России, пишет Axios со ссылкой на свои источники. Сейчас Рожански занимает пост главы Института Кеннана - идеологического центра неореалистов, и считается одним из архитекторов "перезагрузки" отношений в 2009 году.
В любом случае Рожански придётся работать в уникальных условиях - никогда раньше в США не объявляли режим ЧС в связи с международными отношениями. Хотя подобный шаг носит во многом символический характер и как бы показывает: возможности санкционного давления почти иссякли,
- делает вывод политолог.
Он считает, что последним инструментом давления на Москву в распоряжении Вашингтона является отключение России от SWIFT. Однако США пока не готовы заходить так далеко, так как это вызовет лавинообразный эффект перехода государств на альтернативные платёжные системы и поставит под вопрос всю международную систему организации денежных отношений и торговых расчётов.

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