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У аварии Су-57 именно во время приёмо-сдаточных испытаний есть свой плюс

17 января 2020, 19:54  •  100 • Аналитика

Крушение нового истребителя Су-57 в Хабаровском крае оставляет все больше вопросов по использованию самолета пятого поколения в реальных боевых действиях. Ведь если бы не авария, то многие недостатки Су-57 так и остались бы нераскрытыми.


Падение Су-57 на Дальнем Востоке во время приёмо-сдаточных испытаний сыграло очень важную роль в дальнейшей судьбе истребителя. С одной стороны, она стала серьезным ударом по экспорту российского самолета. Тот же Китай сразу же засомневался в смысле приобретения боевой машины, задумались и другие потенциальные покупатели. Но одновременно это происшествие позволило обратить внимание на те моменты, которые в условиях воздушных боевых действий могут стать фатальными.



Тем более, что заботиться надо, в первую очередь, об интересах российских Воздушно-космических сил: именно они являются главным покупателем самолетов ПАК ФА. В настоящее время российская авиация принимает участие в боевых действиях в Сирии. И если бы самолеты Су-57, столкнувшись в небе с самолетами вероятного противника, не смогли бы проявлять заявленную сверхманевренность, это бы крайне негативно могло отразиться на всей воздушной операции в целом.

Среди основных проблем, присущих новой машине, специалисты выделяют, во-первых, использование новых систем управления. В то же время, эксперты считают, что система управления, установленная на Су-57, является одной из самых совершенных в современной авиации. Но её нужно осваивать.

Говоря о двигателе самолета, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в своё время отмечал, что для Су-57 характерна система неустойчивого управления, которая и позволяет добиться высокой маневренности воздушной машины. Но и ее устойчивость и управляемость очень сильно зависят от нового двигателя, поскольку силовая установка и аэродинамические составляющие завязаны друг на друге.

Вторая возможная проблема связана с хвостовым оперением. На Су-57 оно представлено цельноповоротными трапециевидными стабилизаторами, включает кили с небольшими воздухозаборниками, позволяющими охлаждать авиационное оборудование. Отклонение килей применяется в качестве аэродинамического тормоза.

Помимо перечисленных проблем, которые могли привести к крушению машины, у Су-57 есть и другие очевидные недостатки. Например, многие эксперты говорят о проблемах с электроникой, что связано, в первую очередь, с отсутствием в России отечественных высокотехнологичных производств в этой сфере.

Также у самолета присутствуют определенные проблемы с малозаметностью, что позволяет некоторым экспертам сомневаться в принадлежности Су-57 к истребителям пятого поколения. Недостаточная малозаметность для современных истребителей – существенный минус, который значительно затрудняет самое боевое применение машины против серьезного противника, обладающего собственной хорошей авиацией и развитыми системами противовоздушной обороны.

В любом случае, сам факт падения самолета заставит производителей еще раз перепроверить системы управления и двигатели боевой машины. В этом и заключается основной плюс происшествия. И это не попытка какого-то оправдания. Пусть для компании-производителя и последуют определенные финансовые убытки, но зато лишняя перепроверка самолета позволит обезопасить жизни наших лётчиков, да и повысить репутацию отечественного военного авиапрома на мировом рынке истребителей. Лучше заметить и устранить недостатки вовремя - до поступления самолёта в войска, даже если произошла авария, чем «проморгать» их и затем столкнуться с целой чередой негативных последствий.
Илья Полонский

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