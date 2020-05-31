|
У американского бунта нашли "русский след"
31 мая 2020, 12:55 • 64 • Политика
Не успел Соловьёв спрогнозировать попытку США найти "руку Москвы" в протестах в Миннеаполисе, как CNN тут же нашёл "русский след". "Вот это оперативность!" - сыронизировал телеведущий.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в шутку посетовал, что в США до сих пор не обвинили Россию в массовых беспорядках в Миннеаполисе. Однако американский канал CNN поспешил исправиться и оперативно нашёл "русский след".
Телеканал пустил в прямой эфир эксперта, который, недолго думая, возложил вину за беспорядки на всех, кого только смог припомнить. По его мнению, за произошедшими событиями может стоять группировка белого превосходства, русские или другие иностранные агенты.
Фото: скриншот Telegram-канала "НАШ президент США"
На это поспешил отреагировать лично президент США Дональд Трамп. Он в очередной раз назвал CNN "фейковыми новостями", а затем намекнул, что на самом деле в беспорядках виноват Китай!
Фото: скриншот Telegram-канала "НАШ президент США"
В этой связи Соловьёв и другие российские пользователи Сети не удержались от ехидных комментариев.
Напомним, что массовые протесты в США вспыхнули после того, как в Сеть попало видео с задержанием чернокожего мужчины. Афроамериканца разложили на асфальте и передавили шею коленом. Мужчина в слезах просил о пощаде, пока не задохнулся. Его смерть вызвала широкий резонанс в стране, спровоцировав массовые беспорядки и акции протеста сразу в нескольких городах и штатах.
64
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 мая 2020, 00:55
|
26 мая 2020, 05:55
|
30 мая 2020, 06:55
|
30 мая 2020, 04:55
|
26 мая 2020, 15:55
|
26 мая 2020, 16:55
|
27 мая 2020, 07:55