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У американского бунта нашли "русский след"

31 мая 2020, 12:55  •  64 • Политика
Не успел Соловьёв спрогнозировать попытку США найти "руку Москвы" в протестах в Миннеаполисе, как CNN тут же нашёл "русский след". "Вот это оперативность!" - сыронизировал телеведущий.
Российский телеведущий Владимир Соловьёв в шутку посетовал, что в США до сих пор не обвинили Россию в массовых беспорядках в Миннеаполисе. Однако американский канал CNN поспешил исправиться и оперативно нашёл "русский след".
Телеканал пустил в прямой эфир эксперта, который, недолго думая, возложил вину за беспорядки на всех, кого только смог припомнить. По его мнению, за произошедшими событиями может стоять группировка белого превосходства, русские или другие иностранные агенты.
Кто же стоит за насилием? Может, это группировка белого превосходства, может, это русские или другие иностранные агенты, которые хотят эксплуатировать боль и легитимные протесты? - заявил эксперт.
Фото: скриншот Telegram-канала "НАШ президент США"
На это поспешил отреагировать лично президент США Дональд Трамп. Он в очередной раз назвал CNN "фейковыми новостями", а затем намекнул, что на самом деле в беспорядках виноват Китай!
И вот опять. Фейковые новости CNN обвиняют: РОССИЯ, РОССИЯ, РОССИЯ. Они больные неудачники с ОЧЕНЬ плохими рейтингами! P.S. Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги? - пишет Трамп в Twitter.
Фото: скриншот Telegram-канала "НАШ президент США"
В этой связи Соловьёв и другие российские пользователи Сети не удержались от ехидных комментариев.
CNN прочитали мой пост в "Телеграм" и решили исправиться, обвинив Россию в беспорядках в США, - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
Владимир Рудольфович, мои аплодисменты! - добавляет журналистка и блогер Юлия Витязева.
Ну наконец-то! CNN обвинила Россию в беспорядках, происходящих в США. Правда, наш агент Дональд Фредович Трамп держит оборону, переводя стрелки на Китай, - смеётся Telegram-канал "Саваничи".
Трамп наш! - поддерживает спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Напомним, что массовые протесты в США вспыхнули после того, как в Сеть попало видео с задержанием чернокожего мужчины. Афроамериканца разложили на асфальте и передавили шею коленом. Мужчина в слезах просил о пощаде, пока не задохнулся. Его смерть вызвала широкий резонанс в стране, спровоцировав массовые беспорядки и акции протеста сразу в нескольких городах и штатах.

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