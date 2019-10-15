«У Абу-Даби большие ожидания от визита»: о чём будут говорить президент России и наследный принц ОАЭ

Президент России Владимир Путин прибывает с государственным визитом в ОАЭ, где проведёт встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Пресс-служба Кремля сообщила, что планируется обсуждение вопросов двустороннего взаимодействия, а также актуальной международной проблематики. По мнению экспертов, во время переговоров стороны прежде всего сосредоточатся на экономическом и техническом сотрудничестве — Абу-Даби давно проявляет интерес к российским вооружениям, авиации и автомобильной продукции.

Президент России Владимир Путин во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном РИА Новости © Сергей Гунеев

Владимир Путин прибывает 15 октября в ОАЭ с государственным визитом, в рамках которого встретится с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить «вопросы дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия в торгово‑экономической и инвестиционной сферах». Также запланирован «обстоятельный обмен мнениями по актуальной международной и региональной проблематике».

Кроме того, предусмотрена встреча с представителями деловых кругов ОАЭ и России.

Впервые Владимир Путин совершил рабочую поездку в ОАЭ в 2007 году. Сегодняшний визит — часть большого ближневосточного турне российского лидера, который накануне посетил Саудовскую Аравию.

Как пишут СМИ Арабских Эмиратов, по итогам переговоров стороны намерены подписать порядка 15 соглашений, затрагивающих сотрудничество в разных областях.

«Довольно тесная кооперация»

В свою очередь, эксперты считают, что в рамках встречи прежде всего будут подняты темы, связанные с укреплением экономических связей между Россией и ОАЭ.

«Это касается увеличения торгового оборота, в том числе и в рамках продуктового сотрудничества, а также и в сфере промышленного производства. Сегодня между Москвой и Абу-Даби существует довольно тесная кооперация в промышленном секторе: Aurus — это российская автомобильная компания, долю в которой приобрели эмиратские инвесторы», — пояснил в разговоре с RT заместитель председателя Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с ОАЭ ТПП РФ Евгений Голоцан.

В прошлом году Россия и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнёрстве, которая охватывает целый ряд сфер — от экономики до культуры и политики. Тогда стороны договорились о наращивании поставок агропродукции и взаимных инвестициях в сельскохозяйственный сектор. Кроме того, были выработаны планы по координации действий на мировом рынке алюминия. Напомним: ОАЭ входит в число мировых лидеров по производству этого металла, тогда как Россия находится на второй позиции. Кроме того, обе страны входят в число ведущих экспортёров углеводородов, Москва и ОАЭ намерены развивать сотрудничество и в этой области.

Не менее перспективным оба государства считают и взаимодействие в сфере промышленного производства. Как заявил в преддверии текущего визита Владимира Путина глава российского Минпромторга Денис Мантуров, Москва рассчитывает на совместные проекты с ОАЭ в транспортном машиностроении.

«Предлагаем эмиратским партнёрам обратить внимание на широкую линейку российской вертолётной техники, тем более что вы являетесь акционерами «Вертолётов России», — заявил министр.

Пассажирский самолёт МС-21-300

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

Кроме того, как сообщил Мантуров, партнёры из ОАЭ уже проявили интерес к строительству пассажирского катамарана «Сапсан», разработанного ранее Крыловским государственным научным центром.

Ещё одним крупным направлением сотрудничества могут в перспективе стать поставки эмиратским авиакомпаниям пассажирских самолётов российского производства — ближнемагистрального самолёта Sukhoi Superjet 100, среднемагистрального лайнера МС-21 и самолёта-амфибии Бе-200.

В преддверии турне по странам Персидского залива Владимир Путин пообщался с RT Arabic, Al Arabiya и Sky News Arabia. Российский лидер заявил журналистам, что рассматривает ОАЭ как одного из близких и перспективных партнёров, товарооборот с которым достиг $1,7 млрд в год, что является самым высоким показателем среди всех государств залива. При этом, по словам Путина, страны стремятся к дальнейшему наращиванию взаимной торговли.

Ещё одна значимая область двусторонней кооперации — туризм. Начиная с 2017 года ОАЭ ввели для граждан РФ визовые послабления. По прилёте в Эмираты российские туристы автоматически получают бесплатную визу. Благодаря этому нововведению турпоток из России в Объединённые Арабские Эмираты вырос с 600 тыс. до 1 млн человек в год.

«Абу-Даби планирует ещё больше усилить туристический поток из России, увеличить объёмы авиаперевозок», — отмечает Голоцан.

Стоит также отметить, что страны Персидского залива — крупнейшие импортёры оружия, и этот рынок привлекает всех крупных поставщиков оборонной продукции, в число которых входит и Россия.

В 2017 году Россия и ОАЭ подписали соглашение о промышленном сотрудничестве в оборонно-технической сфере. Как отмечал Денис Мантуров, Эмираты заинтересовались возможной покупкой российских самолётов Су-35. Также стороны договорились о совместной работе по проекту истребителя пятого поколения. По словам главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, речь шла о проекте на основе российского истребителя МиГ-29.

Кроме того, ОАЭ подписали контракт на покупку российских противотанковых ракет на сумму свыше $700 млн.

Эксперты констатируют, что Абу-Даби в целом стремится развивать международное сотрудничество, создавать совместные предприятия с промышленно развитыми транснациональными компаниями.

«Если Россия раньше была несколько в стороне от этого процесса, то сейчас Эмираты развернулись в её сторону и обратили внимание на российские разработки, технологии и промышленность», — подчеркнул Евгений Голоцан.

«Россия играет всё большую роль»

Аналитики уверены, что Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не обойдут стороной и актуальные вопросы региональной политической повестки.

Наиболее острыми темами для стран Персидского залива в последние месяцы стали серия атак на топливные танкеры, а также обстрел нефтяных предприятий в Саудовской Аравии, после которого в стране уровень добычи нефти упал почти в два раза — с 9,8 млн до 5,7 млн баррелей в сутки.

Пожар на заводе Aramco в Саудовской Аравии

Ещё одно вероятное направление дискуссии — ситуация в Йемене: ОАЭ входят в военную коалицию под началом Саудовской Аравии, которая последние несколько лет ведёт борьбу против йеменских повстанцев-хуситов.

«Хотя политическая повестка может меняться в зависимости от текущей конъюнктуры, в целом можно говорить, что в последние годы Россия играет всё большую роль на Ближнем Востоке и, соответственно, приобретает доверие среди своих ближневосточных партнёров, в том числе и ОАЭ», — считает Евгений Голоцан.

По его мнению, Россия отчасти рассматривает ОАЭ как «проводника» на рынок Ближнего Востока, в том числе и Северной Африки.

Как пояснил в комментарии RT президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, нахождение ОАЭ в составе коалиции СА, а также участие страны в сирийской повестке делают Абу-Даби серьёзным региональным игроком.Поэтому, с точки зрения Абзалова, во время визита могут быть подняты и проработаны вопросы, связанные с ситуацией в Персидском заливе, в Сирии, военной турецкой операцией «Источник мира», будут обсуждаться оборона, обеспечение безопасности территорий и миграционные проблемы.

В свою очередь, профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов считает, что сейчас и Саудовская Аравия, и ОАЭ ищут новых партнёров, чтобы диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи, ориентированные прежде всего на США.

«Отношения между Россией и государствами Персидского залива находятся на подъёме, поскольку последние на собственном опыте убедились, что на американцев ориентироваться достаточно трудно. Руководство ОАЭ уже осознало, что покупка вооружений, гражданские контракты с Россией в ряде случаев выигрывают в плане выгоды перед сотрудничеством с Соединёнными Штатами», — отметил Вавилов в беседе с RT.

ОАЭ играют активную роль на ближневосточной политической арене, поэтому стороны будут обсуждать все политические и военные события, произошедшие за последнее время в регионе, считает Александр Вавилов.

«У властей ОАЭ большие ожидания от визита Владимира Путина, прежде всего Абу-Даби намерен разнообразить свои внешнеполитические связи», — подытожил эксперт.